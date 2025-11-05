Vox clama contra el endeudamiento de los murcianos: "El Gobierno regional pide cada día 4 millones en préstamos"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, denunció este miércoles la "grave situación financiera" en la que se encuentra la Región de Murcia debido a la política económica del Gobierno del Partido Popular.

"El Gobierno regional pide cada día cuatro millones de euros en préstamos, lo que supone que los murcianos tengamos que pagar más de 200 millones de euros al año solo en intereses", advirtió Martínez Alpañez, quien señaló que "esto se traduce en que cada murciano soporta una deuda de más de 38.000 euros por el mero hecho de ser murciano, gracias a la nefasta gestión del PP". Fuentes de Vox explicaron que estas cifras son las resultan de incremento de la deuda entre 2023 y 2024 dividido entre los 360 días del año comercial.

Alpañez subrayó que "esta deuda tiene consecuencias directas en los bolsillos de las familias murcianas", puesto que, "cuando hablamos de la falta de vivienda o de las dificultades de nuestros jóvenes para acceder a una, ningún partido tradicional propone reducir impuestos", sino que "prefieren seguir endeudando a la Región y gastando en chiringuitos y en publicidad institucional".

El parlamentario recordó que su formación defiende "una reducción significativa de impuestos y la eliminación de los tributos a la compra de vivienda habitual", medidas que cree que permitirían aliviar la carga económica de las familias y facilitar el acceso a la vivienda.

"El modelo que propone el PP es el del 'coliving', el de compartir vivienda y coche, el mismo que promueve la Agenda 2030, que dice que no tendrás nada y serás feliz. En Vox queremos una España de propietarios, donde los jóvenes y no tan jóvenes puedan tener su vivienda, su familia, un salario digno y su vehículo en propiedad", concluyó.