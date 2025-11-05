¿Tienes una idea de negocio? Lanzan un programa para hacerla realidad con asesoramiento gratuito en la Región

La Región de Murcia presume de contar con un nuevo programa gratuito e innovador de acompañamiento para el emprendimiento, dirigido a personas desempleadas y ocupadas que busquen potenciar su perfil emprendedor y "construir una hoja de ruta realista hacia el autoempleo".

El nombre de la nueva iniciativa recibe el nombre de 'COE Ilumina' y busca acompañar al talento emprendedor a través de "un espacio práctico para descubrir el potencial personal y transformar las ideas en proyectos sostenibles y con propósito”.

Así lo anunció este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su intervención en la jornada ‘Generación Emprendedora en Economía Social’.

El nuevo programa se ofrecerá a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). Además, añadió López Aragón, “el programa cuenta con una línea específica en materia de emprendimiento en economía social”.

Inscripciones abiertas

La formación actuará en la ‘fase cero del emprendimiento’, centrada en activar la mentalidad emprendedora, la autonomía personal y la capacidad de liderazgo de los participantes, quienes recibirán formación y orientación práctica sobre pensamiento estratégico, clarificación de objetivos y planificación empresarial. También se facilitará la conexión con servicios técnicos y asesoramiento especializado para continuar avanzando en el desarrollo de sus proyectos.

Por otra parte, las personas con interés real en emprender contarán con mentorización individualizada y con conexión directa a los servicios técnicos y recursos de apoyo disponibles en la Región.

La consejera subrayó que esta iniciativa “refuerza el compromiso del Gobierno regional con un modelo de emprendimiento que contribuya a generar empleo estable y de calidad, especialmente entre los jóvenes”.

Las inscripciones para participar en ‘COE Ilumina’ ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la sede electrónica del SEF.

Más de 100.000 trabajadores: el músculo de la Economía Social en Murcia

Durante el evento se hizo hincapié en que la Región de Murcia es líder nacional en la creación de cooperativas per cápita y cabe recordar que este año, además, el municipio de Murcia ostenta el reconocimiento de Capital Española de la Economía Social.

"La economía social tiene un gran peso estratégico en nuestra Región, que representan más de 100.000 trabajadores y 2.500 organizaciones de todos los sectores, por ejemplo, el 63 por ciento de la producción agraria o el 43 por ciento de la enseñanza concertada", sostuvo la consejera.

Por otro lado, López Aragón destacó el papel de la formación y digitalización como pilares del futuro empresarial y laboral. “El futuro de nuestras empresas pasa por formarse, transformarse y digitalizarse, y en esa tarea la Región está dando pasos firmes. Solo este año, 32.000 alumnos participan en más de 2.600 acciones formativas impulsadas por el SEF”.