El tejido industrial regional se ve capaz de crear 15.000 empleos en diez años

¿Son realistas 15.000 nuevos empleos industriales y la reconversión de 45.000 personas hasta 2035 que plantea el nuevo Plan Industrial que quiere poner en marcha el Gobierno regional? La respuesta del sector es que sí, pero oscila entre la ambición prudente y la insistencia en condiciones que hagan posible el aterrizaje del plan. Así se puso ayer de manifiesto durante la mesa redonda ‘Alianzas para un Plan industrial transformador’, dentro del foro ‘La industria del futuro: retos y alianzas’, organizado por La Opinión y la Fundación Isaac Peral.

Metal

El presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM), Alfonso Hernández, primero en intervenir en la mesa, situó a la metalmecánica como el soporte productivo que hace posible al resto del tejido industrial: «Lo que hace es fabricar y transformar los metales para generar componentes y maquinaria y equipamiento para el resto de industrias», explicó. Hernández defendió que el Plan Industrial ha sido un trabajo «conjunto» y puso el empleo en el centro del discurso: los 15.000 nuevos puestos, acompañados de 45.000 de reciclaje de cara a 2035, son el objetivo clave.

El centro de formación de Cartagena ampliará la oferta de jóvenes en el mercado laboral Alfonso Hernández — Presidente de FREMM y vicepresidente de CROEM

Señaló, además, la aportación formativa de Fremm, que cuenta con un centro en Murcia que forma a unos 5.000 alumnos al año, de los cuales 1.000 se incorporan al mercado laboral. Además, la Federación ha proyectado otro centro en Cartagena, que ampliará la cifra de nuevos trabajadores en 600, convirtiendo a la federación en «una de las más grandes de Europa, la única del país en contar con dos centros de formación del sector del metal».

En esta línea, el diagnóstico de Hernández fue claro: la cifra de empleos propuesta por el Plan es ambiciosa pero «conseguible» si se multiplican los centros de capacitación y si el trabajo en red continúa.

Química

El presidente de la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), Francisco Sánchez, subrayó la fortaleza del sector químico, la «segunda más importante de la Región», por detrás del agroalimentario, con «casi 600 industrias y alrededor de 7.000 euros de facturación por empleado», según los últimos datos publicados. Además, «tenemos alrededor de 10.000 empleos directos estables y bien renumerados la mayoría, a los que se suman los que generan las empresas auxiliares que nos prestan servicio», añadió.

Sánchez también puso de relieve la dimensión internacional del sector, «exportando productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, cosmética, fragancias…».

La industria química es la segunda más importante de la Región, con 10.000 empleados Francisco Sánchez — Presidente de la Asociación de Industrias Químicas

Para el presidente de AMIQ, la alineación entre el sector y el Plan Industrial es total: «Atraer inversión, crear empleo y mejorar sostenibilidad e innovación».

En cuanto a la futura creación de los 15.000 nuevos puestos de trabajo, Sánchez no ocultó la exigencia en su discurso: para que la ambición se traduzca en fábrica y nómina hay que «trabajar duro», tanto la Administración como las empresas.

En esta línea, puso de manifiesto la necesidad de facilitar que las empresas que quieran instalarse en la Región de Murcia lo hagan sin trámites que demoren años el arranque de actividad: «Es importante que la Ley de Simplificación Administrativa funcione correctamente», manifestó.

Agroalimentaria

El presidente de la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal), José García, reclamó poner en valor que la agroindustria regional lleva décadas siguiendo muchos de los ejes del nuevo Plan Industrial Regional: internacionalización, vertebración, innovación o sostenibilidad. Definió al sector como «industria de trinchera»: menos espectacular que la pesada, pero sólida y con recorrido; un sector que ha pasado de lo casi artesanal a un modelo industrial globalizado.

Necesitamos una formación profesional bien dotada para que sea atractiva para los jóvenes José García — Presidente de Agrupal

García, en línea con los demás ponentes, insistió en la urgencia de la formación: adaptar la oferta educativa y profesional, haciéndola «más atractiva», para enganchar a jóvenes a empleos industriales mejor remunerados y más tecnificados, y así poder convertir la demanda de empleo en oportunidades reales.

Mueble y madera

Por su parte, el presidente de la Asociación Regional del Mueble y la Madera (Arema), José Antonio Ortega, ofreció una radiografía del sector: actualmente cuenta con unos 8.000 empleos, «e indirectamente muchos más». «Representamos, aproximadamente el 2,5% de la economía regional, mientras que en la Unión Europea, el sector del mueble solamente supone el 1%. Este crecimiento que se está dando en la Región de Murcia viene dado por la digitalización y las nuevas tecnologías», destacó el presidente de Arema.

En cuanto a datos de facturación del sector del mueble, actualmente es cercana o superior al umbral de 1.000 millones, según datos de 2024, el doble que en 2018.

Apenas un 15% de la producción se exporta, pues las empresas todavía no tienen la capacidad José Antonio Ortega — Presidente de Arema

Sin embargo, pese al constante crecimiento, apenas un 15% de la producción se exporta. Este es uno de los principales retos que planteó Ortega y que viene dado, según expuso, por la pequeña capacidad de la mayoría de las empresas: «De las 1.000 empresas asentadas en la Región, tan solo unas 90 o 100 son capaces de exportar».

Para él, la contribución del sector al Plan pasa por consolidar ese clúster y potenciar la internacionalización, tarea que exige recursos y apoyo específico.

Los retos del Plan

El secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Enrique Ujaldón, presente entre el público asistente al evento, hizo uso del turno de preguntas para cerrar buena parte de la incertidumbre sobre quién paga la transformación propuesta por el nuevo Plan Industrial, planteada por el presidente de Agrupal.

En este sentido, Ujaldón admitió que las instituciones aportarán «todo lo que sea posible», pero que la clave está en hacer la Región «atractiva», de modo que los nuevos inversores vean un retorno de capital.

Por otro lado, ante las dudas sobre la efectividad de la nueva Ley de Simplificación Administrativa, Ujaldón la defendió como una herramienta que, si bien ayudará a acortar plazos, no es una «ley milagrosa», capaz de saltarse normativas nacionales o europeas. En este sentido, subrayó la necesidad de aplicar normativas similares a nivel nacional y europeo para lograr reducir, aún más, las trabas administrativas que se le plantean a las empresas de la Región.

El secretario general añadió, además, que el nuevo Plan Industrial será una «hoja de ruta» para dirigir bien la inversión pública, maximizando la rentabilidad social del gasto.