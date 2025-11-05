El presidente de Ucomur y CEPES respalda la creación de la Cátedra de Economía Social de la UA

La Universidad de Alicante puso en marcha oficialmente el pasado 24 de octubre su Cátedra de Economía Social (CESUA), un nuevo espacio académico concebido para la investigación, la formación y la promoción del modelo de economía social como motor de desarrollo sostenible, justo y participativo.

La jornada contó con la participación de autoridades institucionales, expertos universitarios y representantes del tejido empresarial, destacando la presencia del presidente de Ucomur y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, quien ofreció la conferencia de clausura titulada ‘Evolución de la Economía Social en Europa’.

Pedreño subrayó el papel de España y de la Comunitat Valenciana como referentes europeos en este ámbito, destacando el cooperativismo como «una herramienta estratégica para construir una economía más participativa, sostenible y centrada en las personas».

La directora de la Cátedra, Carmen Pastor, explicó que la CESUA nace con el objetivo de «generar conocimiento, impulsar la formación y promover redes de colaboración entre universidad, empresas e instituciones». El acto incluyó mesas redondas, presentaciones y el compromiso de la UA por alinear esta iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).