Un Plan Industrial basado en el consenso y el sentido de pertenencia

Este año se han llevado a cabo más de 80 reuniones en las que han participado asociaciones y colegios profesionales del sector, ayuntamientos, patronales, sindicatos y centros tecnológicos, así como universidades y expertos de toda España, e incluso internacionales, apoyándose en un total de 48 encuestas e informes presentados en seis mesas de trabajo. Una clara muestra del consenso que ha buscado desde el inicio un Plan Industrial de la Región de Murcia que pretende desarrollarse desde sus inicios con un carácter de consenso entre quienes tienen el objetivo de seguir desarrollando la industria regional.

Una Región de Murcia cuya ciudadanía «no es completamente consciente del peso de la industria, pues representa el 23% del Valor Agregado Bruto (VAB), superando casi en 7 puntos la media nacional, contando con más de 88.000 puestos de trabajo directos, y una permanencia del empleo también superior a la media en España». Así lo afirmó Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, durante la apertura institucional del foro, en la que aprovechó para reivindicar la importancia de reforzar el sentimiento de pertenencia de los murcianos hacia su industria.

Vázquez apuntó que «necesitamos despertar y trabajar, al igual que se ha hecho en otros ámbitos como el científico, el tecnológico o el ingeniero, esa vocación entre los jóvenes. Tenemos que avanzar hacia ese nuevo modelo de industria, y hacerlo no solo desde la propia reindustrialización, sino desde la transformación apoyada por las tecnologías, que no se centre únicamente en el producto, sino en un proceso en el que los datos y los servicios cobran relevancia».

Alcanzar los niveles de competencia necesarios para que la sostenibilidad en el sector industrial sea una realidad es uno de los objetivos marcados por el consejero, quien durante su intervención destacó el buen trabajo que se está realizando en el Valle de Escombreras, donde se están impulsando proyectos que «permitirán transformar un polígono industrial clásico en un valle verde y sostenible». Entre ellos, ha destacado la construcción de una planta de hidrógeno verde con un electrolizador de 100 MW, el doble de capacidad que el mayor existente actualmente en Europa, además de la planta de biocombustibles de Repsol en Cartagena, que funciona ya a pleno rendimiento y demuestra que «alcanzar una meta de descarbonización se puede conseguir con el uso de las nuevas tecnologías».

Objetivos y retos compartidos

El encargado de presentar los resultados del Plan Industrial de la Región de Murcia, que en julio de 2024 echaba a andar y que el próximo mes de diciembre espera poder presentarse en sociedad con un primer borrador, fue Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas.

En un contexto en el que los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI) regional marcan 86 puntos, un crecimiento del 0,2% en lo que va de año y que coloca a la Región como sexta mejor comunidad autónoma, la industria regional emplea a 88.600 personas (+15,5%) y ofrece una productividad un 36% superior a la media en comparación con otros sectores.

«Los principales objetivos de este Plan Industrial son incrementar el peso de la industria en la economía regional, así como los puestos de trabajo, la productividad, la seguridad, la cualificación y la especialización ligadas a este sector. Además, se pretende vertebrar el territorio para luchar contra la despoblación y generar oportunidades en todas las comarcas, dar un paso adelante en la modernización, la automatización y la innovación, y mejorar el posicionamiento internacional de la industria regional, tanto en captación de inversiones como en exportaciones», explicó el director general de Industria, Energía y Minas.

Miralles también incidió en el avance en la descarbonización y en la economía circular como «motor de competitividad».

En cuanto a los retos que este Plan Industrial afronta, destaca la formación de personal cualificado, pues se espera que el sector demande hasta 60.000 empleos en 2035; agilidad en los trámites administrativos ante la necesidad de avanzar en una simplificación burocrática en la que todos los implicados coinciden; la captación de inversiones y la ampliación del suelo industrial; y un tratamiento energético que cumpla con las demandas, pues actualmente contamos con una red de distribución con el 82% de los nudos sin capacidad.

«Seguimos trabajando con determinación. El Gobierno regional, junto con el tejido industrial, los colegios profesionales, los centros tecnológicos y las universidades, continúa avanzando en la elaboración de un Plan Industrial de la Región de Murcia hecho entre todos, con consenso y sentido de pertenencia, para fortalecer nuestro futuro», concluyó Federico Miralles.