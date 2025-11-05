Peligran los pedidos del Black Friday y los regalos de Navidad de Amazon: los trabajadores de Murcia convocan una huelga

Los miles de pedidos y paquetes de Amazon para los días de descuentos y ofertas del Black Friday a finales de mes así como aquellos destinados a regalos para los días de Navidad están en peligro en la Región de Murcia.

La Sección Sindical de CGT en el centro logístico que Amazon tiene en la pedanía murciana de Corvera ha anunciado una convocatoria de huelga durante varios días de este mes de noviembre y de diciembre "como respuesta al empeoramiento constante de las condiciones laborales y a la falta de voluntad de la dirección de Amazon para resolver los problemas que afectan a la plantilla".

Los empleados denuncian su malestar, frustración y pérdida de confianza entre las trabajadoras y trabajadores".

Los representantes de los trabajadores explican en un comunicado que durante los últimos meses han intentado "por todas las vías posibles" (reuniones, mediaciones y denuncias ante Inspección de Trabajo) abrir canales de diálogo con la empresa para mejorar aspectos básicos de la relación laboral.

"Sin embargo, la respuesta de Amazon ha sido el silencio y la indiferencia, lo que ha generado malestar, frustración y pérdida de confianza entre las trabajadoras y trabajadores", reza el escrito.

Se le acumulan los problemas a Amazon después de que hace unos días el 'gigante' anunciase un ERE que afectará a 1.200 empleados de España, aunque no afectará a la plantilla de Murcia, y que levantó numerosas críticas.

El plante de los trabajadores se produciría en dos momentos clave: para los días del 24 al 28 de noviembre (en plena fiebre por el Black Friday) y del 16 al 23 de diciembre (un periodo de días donde más pedidos se realizan para los regalos navideños).

Preparación de paquetes y pedidos en el interior del centro logístico de Amazon en Murcia. / Juan Carlos Caval

Amazon ha creado desde su aterrizaje hace tres años en la Región de Murcia más de 2.000 puestos de trabajo directos: desde ingenieros informáticos, gerentes financieros y especialistas en robótica hasta empleados y empleadas de operaciones a cargo del empaquetado y envío de pedidos.

Desde la Sección Sindical de CGT explican a La Opinión que están llamados a la huelga los cerca de 1.500 trabajadores fijos del centro logístico más aquellos fijos-discontinuos que se contratan para las fechas en las que se ha convocado el paro para atender la alta demanda de pedidos y trabajo.

Además, recientemente se dieron a conocer las cifras de exportaciones y las pequeñas y medianas empresas (pymes) murcianas que venden a través de su web: son más de 500 las que lo hacen y las exportaciones durante el pasado año superaron los 42 millones de euros en exportaciones, un 36% más que en el año anterior.

La Sección Sindical de CGT denuncian asimismo que "Amazon presume de ser una empresa moderna y socialmente responsable, pero en su centro RMU1 la realidad es muy distinta: salarios estancados, errores continuos en nóminas, rotaciones injustas, falta de formación y un trato desigual hacia la plantilla".

La organización sindical añade que “no se reconocen adecuadamente los accidentes laborales, las adaptaciones de puesto son meramente formales, y los despidos disciplinarios injustificados se utilizan como herramienta de miedo. Mientras tanto, el coste de la vida sube y el personal ve cómo su poder adquisitivo se desploma año tras año”.

Llamamiento para secundar las movilizaciones La Sección Sindical de CGT en RMU1 ha hecho un llamamiento a todas los trabajadores del centro "a participar activamente en la huelga y en las movilizaciones convocadas", recordando que “solo la unión y el apoyo mutuo pueden frenar los abusos y obligar a la empresa a negociar mejoras reales”. En el comunicado también señalan que, una vez "agotada la vía del diálogo, ahora es momento de dar un paso al frente. Si no trabajan por nosotros, no decidirán por nosotros".

Lo que piden para desconvocar el paro

Los trabajadores aseguran estar "al límite" y esta situación se da para que la multinacional tecnológica de Jeff Bezos atienda a las demandas de los empleados de la megainfraestructura ubicada en la A-30 a la altura de Corvera en dirección Murcia-Cartagena.

El paro, por ahora, no se desconvocará hasta que haya una "subida real" del salario base y revisión de pluses de los empleados, el pago de los domingos trabajadores, una "corrección inmediata de los errores en nómina", rotaciones y asignaciones de turno más justas y transparentes, un reconocimiento real de los accidentes laborales y mejores en la salud y seguridad, el "fin de los despidos arbitrarios", así como el cumplimiento efectivo de "permisos, vacaciones y derechos familiares".