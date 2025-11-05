Así fue octubre en la Región de Murcia: cálido, húmedo y con récord histórico de mínimas

Octubre de 2025 fue muy cálido y húmedo en la Región de Murcia, según el avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con una temperatura media de 19,4 grados, el mes se situó como el quinto octubre más cálido de los últimos 65 años, con una anomalía de +1,9 grados respecto al periodo de referencia 1991-2020.

Las temperaturas mínimas, con una media de 14,4 grados, fueron las más altas registradas en la serie histórica, superando el récord anterior de 2013. Las máximas alcanzaron una media de 24,5 grados, el octavo valor más elevado del siglo XXI.

El episodio más significativo del mes fue la dana 'Alice', entre los días 9 y 11, que dejó lluvias torrenciales en el entorno del Mar Menor y el Campo de Cartagena, con acumulados de hasta 215 litros por metro cuadrado en Calblanque y 182 en Cabo de Palos. La precipitación media regional fue de 29,3 litros, un 124 % del valor normal, lo que confirió al mes un carácter húmedo.

Se registraron siete días de tormenta, con 729 descargas eléctricas, concentradas sobre todo el día 9. En cuanto al viento, se midieron rachas máximas de 83 kilómetros por hora en Cabo de Palos el día 11.

Desde enero, la precipitación acumulada en la región asciende a 332 litros por metro cuadrado, un 133 % de lo normal, lo que confiere al periodo enero-octubre un carácter muy húmedo.