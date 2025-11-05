Micromar combina biotecnología y agricultura de precisión para potenciar el agro regional

El Proyecto Micromar, impulsado por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto con la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena (Coagacart), así como con la colaboración de los investigadores del Cebas-CSIC, se consolida como una de las respuestas más prometedoras a la hora del desarrollo y aplicación de bioestimulantes formulados con microorganismos para reducir significativamente el uso de fertilizantes nitrogenados en los cultivos hortícolas.

Con una duración de tres años, desde 2024 hasta el 2026, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la convocatoria de ayudas para la restauración y mejora ambiental en el ámbito agrícola, para contribuir a la recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor.

Tal y como explican desde Fecoam, el objetivo principal de Micromar es «utilizar esta biotecnología para potenciar la agricultura del Mar Menor, asegurando cosechas de alta calidad mientras se reduce el aporte de fertilizantes nitrogenados». A lo largo de 2025, el equipo multidisciplinar del proyecto ha ejecutado una secuencia de acciones, marcando el inicio de la fase experimental y de validación.

Así, se han realizado análisis de suelos no cultivados de la zona del Mar Menor, concretamente en El Carmolí, con el objetivo de seleccionar nuevas cepas de microorganismos autóctonos que presenten características bioestimulantes.

Estas muestras complementan a los microorganismos ya aislados previamente en la zona de cultivo de patata de Los Camachos, remarcan desde el proyecto. Actualmente, se están fabricando formulados a partir de los microorganismos aislados en dichas zonas. Su aplicación en condiciones de campo está prevista a partir de este mes de noviembre en la parcela experimental de Los Camachos.

Evaluación y aplicación

Como explican desde la iniciativa, se ha llevado a cabo una evaluación en campo de diez bioestimulantes basados en microorganismos. Este seguimiento no solo ha medido la producción y calidad de la cosecha, sino que también ha incluido una monitorización detallada de la nutrición mineral del suelo.

Paralelamente, se han tomado imágenes hiperespectrales vía satélite en diferentes zonas de cultivo de patata, con el fin de complementar la información obtenida en campo y avanzar en el desarrollo de algoritmos que serán incorporados en el sistema de apoyo a la decisión (DDS).

Al mismo tiempo que se produce esta monitorización mediante teledetección, se continúa con el desarrollo de la herramienta DSS integrando la información recopilada hasta la fecha, tanto de campo como de teledetección.

Como explican desde Micromar, esta iniciativa «requiere de una coordinación constante» ya que se trata de un proyecto multidisciplinar en el que se combinan varias disciplinas simultáneamente como son la biodiversidad y teledetección. De forma continuada se mantiene el contacto con los socios del proyecto para la coordinación de las actividades a realizar, así como el seguimiento general del proyecto. Durante el mes de noviembre está previsto las reuniones con el comité externo, así como los del comité económico y científico, para el seguimiento y ejecución del proyecto.