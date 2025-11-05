López Miras mantiene el Consejo de Gobierno los jueves

Este jueves, como los próximos, habrá Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Así de claro lo anunció este miércoles el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en un encuentro con los medios.

Que la Asamblea Regional decidiera la semana pasada celebrar los jueves las sesiones de control al Ejecutivo autonómico, lo que fue visto por el Gobierno murciano y el PP como una "deslealtad institucional nunca vista antes en democracia en la Región de Murcia", no va a cambiar los planes en el Palacio de San Esteban.

"Que Vox y el Partido Socialista se hayan unido para intentar boicotear la reunión más importante de cada semana que celebra el Gobierno de la Región de Murcia no va a impedir que esa reunión se celebre. Así que les digo que habrá Consejo de Gobierno y que daremos cuenta de los asuntos, por supuesto", explicó el Miras.

Durante una visita a una finca agrícola de Jumilla en la que anunció 7 millones en ayudas para paliar las pérdidas del campo murciano por la sequía, el presidente recordó que, desde el inicio de la legislatura, "estando Vox en el Gobierno", se decidió que las reuniones del Consejo de Gobierno se celebrasen los jueves "y eso no va a cambiar".

Caso Ábalos y fiscal general

Sobre asuntos de relevancia nacional, el López Miras afirmó que es "esclarecedor" el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias a la empresa del comisionista Víctor de Aldama cuando el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidía las islas.

"Es más que evidente que el ministro Torres tenía contacto permanente con Koldo, con Aldama y con toda la trama de corrupción que está rodeando tanto a Pedro Sánchez como a su gobierno y al Partido Socialista", señaló. En este sentido, añadió que también es "más que evidente" que el ministro Torres tenía "una relación fluida con la trama, que se veían en restaurantes".

Por otra parte, sobre el juicio al fiscal general del Estado que se celebra en el Tribunal Supremo, pidió "dejar trabajar a la justicia". "Las declaraciones de todos los testigos hablan por sí solas, y con los días que llevamos de juicio nos estamos haciendo una idea de qué es lo que ha pasado ahí y de qué es lo que ha hecho el Fiscal General del Estado", dijo.