Política
López Miras mantiene el Consejo de Gobierno los jueves
PSOE y Vox se unieron la semana pasada para celebrar las sesiones de control, que requieren de la presencia de los consejeros y el presidente, el mismo día
Este jueves, como los próximos, habrá Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Así de claro lo anunció este miércoles el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en un encuentro con los medios.
Que la Asamblea Regional decidiera la semana pasada celebrar los jueves las sesiones de control al Ejecutivo autonómico, lo que fue visto por el Gobierno murciano y el PP como una "deslealtad institucional nunca vista antes en democracia en la Región de Murcia", no va a cambiar los planes en el Palacio de San Esteban.
"Que Vox y el Partido Socialista se hayan unido para intentar boicotear la reunión más importante de cada semana que celebra el Gobierno de la Región de Murcia no va a impedir que esa reunión se celebre. Así que les digo que habrá Consejo de Gobierno y que daremos cuenta de los asuntos, por supuesto", explicó el Miras.
Durante una visita a una finca agrícola de Jumilla en la que anunció 7 millones en ayudas para paliar las pérdidas del campo murciano por la sequía, el presidente recordó que, desde el inicio de la legislatura, "estando Vox en el Gobierno", se decidió que las reuniones del Consejo de Gobierno se celebrasen los jueves "y eso no va a cambiar".
Caso Ábalos y fiscal general
Sobre asuntos de relevancia nacional, el López Miras afirmó que es "esclarecedor" el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias a la empresa del comisionista Víctor de Aldama cuando el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidía las islas.
"Es más que evidente que el ministro Torres tenía contacto permanente con Koldo, con Aldama y con toda la trama de corrupción que está rodeando tanto a Pedro Sánchez como a su gobierno y al Partido Socialista", señaló. En este sentido, añadió que también es "más que evidente" que el ministro Torres tenía "una relación fluida con la trama, que se veían en restaurantes".
Por otra parte, sobre el juicio al fiscal general del Estado que se celebra en el Tribunal Supremo, pidió "dejar trabajar a la justicia". "Las declaraciones de todos los testigos hablan por sí solas, y con los días que llevamos de juicio nos estamos haciendo una idea de qué es lo que ha pasado ahí y de qué es lo que ha hecho el Fiscal General del Estado", dijo.
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija