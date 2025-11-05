López Miras anuncia 7 millones en ayudas para paliar las pérdidas del campo murciano por la sequía

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles en Jumilla la aprobación de un paquete de ayudas por valor de siete millones de euros destinado a agricultores y ganaderos afectados por la sequía. El anuncio se ha realizado durante una visita a una finca agrícola de olivo de secano, en la que López Miras ha podido comprobar “de primera mano” los efectos de la falta de lluvias.

Según ha detallado, cinco millones de euros se destinarán a cultivos de olivo, cereal, viñedo y plantas aromáticas, mientras que otros dos millones se dirigirán a ganaderos de ovino y caprino, todos ellos solicitantes de la PAC. La medida será aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno y beneficiará a unos 2.500 agricultores y ganaderos de la Región, en concreto a 1.966 profesionales del sector agrícola, que suman una superficie cultivada de cerca de 51.000 hectáreas, y a 569 ganaderos de ovino y caprino.

“El fruto está totalmente deshidratado, con rendimientos mínimos. La sequía está causando muchas pérdidas a nuestros agricultores y ganaderos”, ha reconocido el presidente, quien ha insistido en que el Ejecutivo regional “está al lado del sector primario” y “seguirá ayudando en todo lo posible mientras no lleguen las lluvias esperadas”.

El presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, en la finca agrícola de Jumilla. / L.O.

López Miras ha agradecido la colaboración de las organizaciones agrarias Fecoam, COAG, UPA y Asaja, presentes durante la visita, así como el acompañamiento de la alcaldesa de Jumilla, Severina Gil, de quien ha destacado “su disposición para trabajar por el bien de los jumillanos y colaborar con el Gobierno regional”.

Daños por la sequía

En el caso de los cultivos leñosos, principalmente olivar y viñedo para vinificación, el déficit hídrico acumulado ha generado una reducción significativa de la producción de frutos respecto a campañas anteriores, explican fuentes autonómicas. En el caso de los herbáceos de secano como los cereales, la falta de lluvias ha limitado significativamente su producción, al igual que en el caso de las plantas aromáticas.

Por lo que respecta a la ganadería extensiva y semiextensiva de secano, las principales pérdidas a consecuencia de la falta de lluvias se han producido por los incrementos de costes derivados de la falta de pastos. Los ganaderos han tenido que realizar mayores compras de piensos para poder alimentar a su ganado, lo que ha mermado la rentabilidad de las explotaciones.

Júcar-Vinalopó

El presidente también ha hecho referencia a los desafíos estructurales del sector, subrayando la importancia de “garantizar recursos hídricos suficientes para el futuro”. En este sentido, ha advertido que “es fundamental que el Júcar-Vinalopó llegue al Altiplano —a Jumilla y Yecla— y que no se consuma el recorte del 50% en el trasvase Tajo-Segura que planea el Ministerio”.

“La agricultura es Región de Murcia, y la Región de Murcia es agricultura”, ha afirmado López Miras para concluir su intervención, reiterando el compromiso del Ejecutivo con los agricultores y ganaderos murcianos.