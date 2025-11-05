Limonar impulsa la innovación agrícola con extractos de microalgas

El Grupo Operativo Linomar continúa con sus trabajos para lograr los objetivos de agricultura sostenible y la innovación fijados en las bases del proyecto, a través de dos recientes reuniones de coordinación, celebradas en septiembre y octubre, en las instalaciones de la cooperativa agroalimentaria Anecoop, socios del proyecto.

En concreto, los encuentros entre los socios de Limonar se llevaron a cabo en la finca de ensayos La Masía del Doctor de Anecoop. Durante estas reuniones, el equipo multidisciplinar evaluó los avances realizados en la obtención de los extractos de biomasa microalgal y planificó las siguientes fases de validación experimental en cultivos. Como explican desde el proyecto, la coordinación efectiva de todos los agentes implicados resulta esencial para asegurar la rápida transposición de esta solución innovadora a la práctica agraria.

El principal objetivo del Grupo Operativo es la obtención y desarrollo de un nuevo producto bioestimulante a partir de extractos de algas de cepas autóctonas del Mar Menor y de La Albufera valenciana, para su uso en cultivos hortícolas y de cítricos. Además de Anecoop, cuenta con la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena (Coagacart), investigadores del Cebas-CSIC, la Universidad de Murcia, y las empresas Think Tank Innotech y Atlántica Agrícola.

Para Pedro Sánchez, coordinador de formación y subvenciones de Fecoam, «el Grupo Operativo Linomar continúa avanzando con paso firme en la consecución de beneficios ambientales y económicos importantes, como son la disminución de la huella de carbono y la reducción de la contaminación por nitratos en acuíferos, demostrando un modelo de innovación colaborativa alineado con las directrices europeas para una agricultura más sostenible».

En este sentido, Luisa Carrión, de Coagacart, señala que «desde el sector primario estamos trabajando e investigando en este y otros proyectos», con el fin de aunar sostenibilidad y la actividad de nuestros productores». «Lo más importante es seguir produciendo en el Campo de Cartagena mientras que se cuida y respeta el medio ambiente», destaca la cooperativista.

Aplicación en cultivos

Los investigadores del Cebas-CSIC, Dr. Francisco García y Erika Fernández, están realizando aplicaciones de los productos desarrollados en diferentes parcelas experimentales, de melón en verano y lechugas en invierno. Como explican sus investigadores, las pruebas llevadas a cabo en estos cultivos, de los más utilizados en la Región de Murcia, están arrojando datos prometedores en cuanto a la reducción de nitratos, y a la calidad de las producciones.

«Este proyecto supone un avance muy importante porque con un producto totalmente natural, como las microalgas, tras su paso por el laboratorio, se puede aplicar a los cultivos con resultados visibles y palpables», afirman.

El proyecto GO Linomar está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea en un 80%, en el marco del Plan Estratégico de la PAC-Feader 2023-2027. La iniciativa, con una duración aproximada de dos años, se desarrolla desde junio de 2024 hasta mayo de 2026 con un coste total de 595.173,56 euros.