Los jóvenes de la Región, cada vez más sanos: cae a mínimos el consumo de alcohol, tabaco y cannabis

Los jóvenes de entre 14 y 18 años tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) 2025, presentados este miércoles por la ministra de Sanidad, Mónica García, junto a la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, y en el que se analizan los patrones de consumo de drogas legales e ilegales entre los menores de edad.

Los consumos caen en todas las sustancias, pero principalmente en alcohol, tabaco y cannabis, con cifras que suponen mínimos históricos en todos los tramos temporales analizados.

Además, el hábito de los estudiantes de la Región de Murcia está por debajo de los consumos de la media nacional en las tres sustancias, mientras que se sitúan por encima en el uso de cigarrillos electrónicos, tanto en su consumo alguna vez en la vida como en los últimos 12 meses.

Las edades de inicio en el consumo de estas sustancias se sitúan en la Comunidad en los 14 años para el tabaco, en los 13,8 años para el alcohol y en los 14,9 años en el cannabis.

En concreto, el consumo de los jóvenes españoles en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol, 6,5 puntos para el tabaco y 6,3 puntos para el cannabis. A la vez que se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014 y el consumo de bebidas energéticas alcanza su nivel más bajo desde 2016.

La encuesta Estudes analiza los hábitos de consumo entre más de 35.000 estudiantes de entre 14 y 18 años de todo el país, entre los que hay 2.192 de la Comunidad de Murcia pertenecientes a 48 centros educativos murcianos, lo que ofrece una radiografía precisa sobre la salud de la población más joven. De ahí que la propia ministra de Sanidad considere que se trata de "una herramienta muy valiosa para conocer hábitos y comportamientos de nuestros jóvenes en consumo de drogas y sustancias psicoactivas", con resultados "que nos permiten lanzar un mensaje de optimismo al registrase los hábitos más saludables de los últimos 25 años".

El alcohol sigue siendo la droga más consumida, ya que el 71% de los jóvenes dice haberlo tomado en los últimos doce meses, frente al 73,6% que lo reconocía en la encuesta Estudes de 2023. El consumo de tabaco entre menores de 18 años también ha descendido, al pasar del 27,7 al 21,2%; mientras que el consumo de cannabis cae del 21,8 a 15,5% en los últimos dos años entre jóvenes de Secundaria.

Consumo de alcohol de los menores de edad en los últimos 30 días. / L.O.

Alcohol

Los datos presentados por Xisca Sureda muestran que el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior. El 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71,0% en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

En la Región de Murcia son el 71,4% de los adolescentes los que han consumo alcohol alguna vez en la vida, el 68% lo ha hecho en el último año y un 49,9% en los últimos 30 días.

Respecto a las borracheras, también disminuyen las prácticas de riesgo. A nivel nacional el 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (16% en la Región de Murcia) y el 24,7% ha practicado binge drinking (atracón), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000.

Consumo de tabaco en los últimos 30 días. / L.O.

Tabaco

Estudes constata que el consumo de tabaco sigue una clara línea descendente y registra en 2025 los niveles más bajos de toda la serie histórica. En la Región de Murcia el 27% del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (27,3% a nivel nacional), el 19,9% en los últimos 12 meses (frente al 21,2% de la media española) y el 14,2% en los últimos 30 días (15,5% en España).

A nivel nacional el consumo diario en el último mes se reduce al 4,3%, lo que supone una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 7,5% registrado en 2023.

Cannabis

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años españoles, aunque los datos de 2025 reflejan un descenso notable respecto al año anterior en todos los tramos temporales. Un 19,8% del alumnado de la Región de Murcia declara haberlo consumido alguna vez en la vida (21,0% de media en España), un 15% en los últimos 12 meses (15,5% a nivel nacional) y un 11,6% en los últimos 30 días (11,6% de media en nuestro país).

Consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses. / L.O.

Cigarrillos electrónicos

El uso de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque en 2025 se registra una caída significativa respecto a la edición anterior. En la Región de Murcia estos consumos están por encima de la media nacional, a diferencia de lo que ocurre con el resto de sustancias. Así, el 51% dijo haberlos usado alguna vez en la vida (49,5% de media nacional, que supone una reducción de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2023), mientras que el 42,9% de los jóvenes murcianos los han utilizando en los últimos doce meses (40,8 en España).

La prevalencia es ligeramente mayor en chicas (50,5%) que en chicos (48,5%), y el consumo tiende a aumentar entre los 14 y 17 años, con un ligero retroceso a los 18 años.

El Ministerio de Sanidad también ha observado un aumento notable en la percepción de riesgo: el 57,3% de los estudiantes considera que su consumo esporádico puede tener consecuencias negativas para la salud, lo que representa un incremento de 18,5 puntos respecto al año anterior.

"Estos datos nos dicen algo muy claro y es que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio", destaca Mónica García.

Hipnosedantes y otras sustancias

En cuanto a los hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos, con o sin receta), el 17,9% del alumnado declara haberlos consumido alguna vez en la vida, lo que representa el primer descenso en esta sustancia desde 2014. La edad media de inicio se sitúa en 14 años. El consumo sin prescripción médica afecta al 9,5% de los estudiantes, una cifra similar a la del año anterior. La prevalencia es significativamente más alta entre las chicas y aumenta con la edad. A pesar del descenso general, esta sustancia mantiene una presencia relevante entre los consumos no médicos.

Además de las principales sustancias analizadas, el informe recoge datos sobre el consumo de otras drogas con menor prevalencia, como los alucinógenos, las anfetaminas, la cocaína, la heroína, el MDMA (éxtasis) y los inhalables volátiles. Aunque sus niveles de consumo son significativamente inferiores, también se observa una tendencia descendente respecto a ediciones anteriores.

Por ejemplo, el consumo de cocaína alguna vez en la vida desciende al 1,6% (frente al 2,6% en 2023), el de alucinógenos al 1,4% (−0,9 puntos), y el de inhalables volátiles al 2,0% (−1,2 puntos). Estas cifras refuerzan la evolución positiva del conjunto de sustancias evaluadas, aunque mantienen la necesidad de vigilancia y prevención específica en contextos de mayor vulnerabilidad.