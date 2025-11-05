La iniciativa ‘Buenas Hasta el Hueso’ crece en difusión y seguidores en 2025

La iniciativa ‘Buenas Hasta el Hueso’, campaña de promoción en redes sociales del consumo de fruta de hueso en los hogares españoles, en la que participan las cooperativas del sector asociadas a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), ha concluido su tercera edición.

Los consumidores españoles han podido conocer las bondades de las frutas de hueso a través de esta iniciativa.

«Cada año obtenemos mejores resultados, logrando difundir sus bondades como fuente de vitaminas y de salud a más personas», resalta Santiago Vázquez, experto de fruta de hueso de Cooperativas Agro-Alimentarias de España y la federación.

Así, desde Fecoam resaltan que la audiencia y la comunidad alrededor de los perfiles oficiales en las principales plataformas de comunicación social «siguen creciendo, incorporándose nuevos seguidores de una manera fluida y constante». Para Vázquez, «hemos conseguido sintonizar con una audiencia que nos sigue, se interesa y apoya el consumo de fruta de hueso», y que «tiene interés en conocer lo que cada semana hemos ido ofreciendo a través de las piezas audiovisuales que hemos generado».

Con una duración de seis meses, de abril hasta octubre, se han realizado 772 publicaciones en Instagram, TikTok, Facebook, X o YouTube. Se han producido más de sesenta vídeos y alrededor de 40 piezas gráficas, además de distintas colaboraciones con perfiles destacados de las comunidades autónomas productoras de fruta de hueso.

‘Buenas Hasta el Hueso’ 2025 se presentó en febrero pasado en Fruit Logistica, feria líder del sector hortofrutícola que se celebra en Berlín. Contó con representantes y dirigentes de las federaciones nacionales y regionales de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia, impulsoras de la iniciativa.

Más comunidad e interacciones

Como explican desde la federación, en 2025 se ha logrado crear una comunidad de más de 15.000 seguidores, alcanzado 15 millones de impresiones y cerca de dos millones de interacciones. Unos números que no solo han cumplido con los objetivos propuestos al principio de la campaña, sino que los han mejorado, por lo que la continuidad con nuevas propuestas para 2026 parece asegurada.

A través de unos contenidos variados, se ha conseguido «el objetivo de poner en valor los melocotones, paraguayos, nectarinas, albaricoques, cerezas y ciruelas, promoviendo su consumo entre la población de todas las edades», remarcan desde Fecoam. Y el medio elegido, las redes sociales «son el espacio perfecto para lograrlo, porque prácticamente todo el mundo está en ellas», señalan desde la campaña.

Desde ‘Buenas Hasta el Hueso’ explican que los contenidos audiovisuales y gráficos de esta edición han mantenido una línea atractiva y moderna, llamativos y divertidos, con vídeos centrados en los sentidos, tasting y degustación, recetas, trucos y consejos, retos y dinámicas o píldoras informativas. Además, se ha contado con interesantes sorteos para todos los públicos y el apoyo de influencers, destacan.

Aumento del consumo

En la campaña de promoción ‘Buenas Hasta el Hueso’ 2025 colaboran, además de la Región de Murcia a través de Fecoam, la federación nacional Cooperativas Agro-alimentarias de España, y las cooperativas productoras de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura. Con la campaña ‘Buenas Hasta el Hueso’ realizada de manera exclusiva en redes sociales, se incrementa cada año el conocimiento y el consumo de melocotones, nectarinas, paraguayos, albaricoques y cerezas.

Santiago Vázquez resalta el trabajo de equipo, gestado hace casi ocho años, entre las diferentes fases del proyecto. «Un gran trabajo entre todos los integrantes del proyecto de las regiones y cooperativas implicadas, las cuales se han ido sumando cada año».

Los últimos datos disponibles desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destacan que en el año 2024 el consumo de fruta de hueso en los hogares españoles volvió a subir hasta las 379.458 toneladas. Como explican desde el ministerio, esta es la mayor cifra desde el año 2017 cuando se alcanzó récord de producción y de consumo.

Las diferentes frutas de hueso crecen respecto al año 2023 y la media, con la única salvedad de la ciruela y melocotón. Con un aumento del 6 por ciento en los últimos 5 años, para Fecoam «estos datos demuestran que este tipo de campañas no solo son necesarias, sino que son efectivas».

Durante los meses de fuera de campaña, se mantendrá la actividad de los perfiles de ‘Buenas Hasta el Hueso’, con dinámicas e iniciativas que mantendrán el interés de la comunidad de seguidores hasta que dé comienzo una nueva temporada de fruta de hueso. Todos los consumidores pueden encontrar en la página web www.buenashastaelhueso.es información detallada de las características de cada una de las frutas, con recetas saludables o datos de las cooperativas productoras y sus agricultores.