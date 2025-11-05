La industria regional deja marca

La industria de la Región de Murcia estrena una identidad que no pretende solo decorar, quiere señalar hacia dónde se mueve el sector: hacia arriba, en constante crecimiento. Presentada este martes en el foro ‘La industria del futuro: retos y alianzas’, organizado por La Opinión y la Fundación Isaac Peral, la nueva marca busca convertir en símbolo gráfico las prioridades estratégicas que, según sus creadores, definen al tejido productivo murciano: avanzar, conectar y crecer.

La propuesta parte de una decisión deliberada: diseñar un logosímbolo capaz de perdurar y de contar más con la forma que con la explicación. Ignacio Rodríguez de Santiago, director creativo Ejecutivo de Casaú Estudio Creativo, empresa responsable del diseño, puso de manifiesto la idea base con la que se ha llevado a cabo su creación: «El tejido industrial de la Región de Murcia está en constante avance y búsqueda de nuevos retos y vías de expansión. Las industrias se adaptan rápidamente a las nuevas herramientas y procesos digitales obteniendo una ventaja competitiva significativa, mejorando la experiencia del cliente y abriendo nuevas oportunidades de negocio».

Logosímbolo de la nueva marca ‘Industria Región de Murcia’. / L.O.

Explicación del logosímbolo

En este sentido, la tripleta conceptual ‘avanzar, conectar y crecer’ guía cada elección formal. El logosímbolo se centra en la letra R -de Región de Murcia-, que se transforma en flecha, y que con sus formas refleja «avance, crecimiento y solidez». «Dicha R / flecha parte desde un círculo o nodo que simboliza la industria y que avanza hacia la adhesión de otro nodo para reflejar la fuerza de un sector conectado y unido», explicó el director creativo ejecutivo de Casaú Estudio.

Rodríguez de Santiago articuló además las reglas prácticas que condicionaron el trabajo: legibilidad, robustez y economía de aplicación. El logosímbolo debe funcionar en color y en tinta monocroma; debe aguantar la escala, es decir, ser reconocible a gran tamaño y a icono mínimo, y ser tan simple «que un niño sea capaz de dibujarla en la arena de la playa», de modo que perdure en el tiempo. Para ello, la solución combinó signo y palabra: un símbolo que pueda operar independientemente de la tipografía, siguiendo ejemplos como Nike, que ilustran la ambición de que la nueva marca llegue a funcionar por sí misma, sin necesidad de explicaciones.

En paralelo, la elección cromática, distintos tonos de azul, conecta con el territorio: «En la Región de Murcia tenemos nuestro mar, nuestra profundidad y tenemos nuestro cielo azul. No todos tienen el Mediterráneo y el cielo azul. Y de ahí hemos sacado nuestra gama de color».

Recreación de una ‘tote bag’ con la simbología y el lema de la nueva marca. / L.O.

En materia tipográfica, Casaú optó por Poppins: una familia de palo robusta y versátil, pues admite distintos grosores, que, según Rodríguez de Santiago, facilita la aplicación práctica en titulares, énfasis y variaciones de peso. La prioridad es una lectura clara y una convivencia armónica con otros logos en materiales institucionales y sectoriales: «El objetivo es que cuando está con los logos que normalmente va a estar, se siga viendo, tenga unos colores complementarios y siga funcionando», matizó el director creativo.

Y así, más que como un emblema, la marca se concibe como una herramienta estratégica: un entorno visual de nodos, flechas y una paleta ligada al paisaje que pretende hacer visible y reconocible un proyecto colectivo.