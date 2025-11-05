Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo ‘Percuseve’ emociona al Teatro Romea con su obra ‘Arritmias’

Sus alumnos presentaron una obra llena de ritmo, esperanza y compromiso social

Una de la escenas de ‘Arritmias’ sobre el escenario del popular teatro . | UCOMUR

Una de la escenas de ‘Arritmias’ sobre el escenario del popular teatro . | UCOMUR

Ucomur

El grupo de teatro musical Percuseve de la cooperativa de enseñanza IES Severo Ochoa llevó su espectáculo ‘Arritmias’ al escenario del Teatro Romea, dentro de la programación de la Bienvenida Universitaria BUM 2025 de la Universidad de Murcia. Los 14 alumnos que integran el grupo teatral estuvieron acompañados por otros 50 alumnos y alumnas del centro, futuro de Percuseve, que hicieron ritmos desde sus butacas.

Esta representación, que tuvo lugar el pasado martes 7 de octubre, narra mediante teatro, percusión, rap y danza la historia de unos niños y adolescentes ingresados en un hospital con diferentes enfermedades, y que lanza un mensaje de esperanza, ilusión y optimismo.

Fieles a su estilo, los miembros del grupo volvieron a apostar por una creación propia y colectiva, en la que el alumnado es protagonista tanto en el proceso creativo como en la puesta en escena. Sus obras tratan normalmente sobre temáticas de índole social y en sus casi 20 años de trayectoria el grupo había ha pisado casi todos los teatros de la Región de Murcia. Uno de los que faltaba era el Romea y esta representación cumple un sueño para sus integrantes.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, Concepción Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad, y Belén López, concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia.

La 58ª edición de Sepor resalta un sector que es motor económico y de innovación

Burdeos acogió el Foro Global de la Economía Social y Solidaria, con más de 9.000 representantes de todo el mundo

Peligran los pedidos del Black Friday y los regalos de Navidad de Amazon: los trabajadores de Murcia convocan una huelga

Los jóvenes de la Región, cada vez más sanos: cae a mínimos el consumo de alcohol, tabaco y cannabis

La Exposición Canina y Felina y el Salón de la Mascota vuelve a Ifepa con novedades

Los abogados de los regantes: "El Supremo actúa como si el Trasvase Tajo-Segura no existiera"

Los municipios del Mar Menor no cobrarán el agua ni el alcantarillado de los días sin suministro por la dana Alice

La Comunidad forma a sus empleados para que usen un lenguaje claro con los ciudadanos

