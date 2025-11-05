‘GEN-E 2025’, una jornada donde Ucomur y Ucoerm invitan a conectar talento joven y economía social

El Hotel Nelva de Murcia acoge hoy ‘GEN-E: Generación Emprendedora en economía social’, una jornada organizada por UCOMUR y UCOERM que reúne a jóvenes con ideas, líderes del cambio, empresas cooperativas y expertos en innovación para impulsar una nueva forma de emprender basada en la colaboración, la sostenibilidad y la transformación digital.

El evento, que cuenta con la colaboración de FUNDAE, el INJUVE y la Consejería de Empleo, Empresa y Economía Social, se presenta como un punto de encuentro entre generaciones y sectores. Su propósito es ofrecer inspiración, herramientas y experiencias reales que sirvan de guía a quienes desean convertir sus proyectos en negocios con propósito social.

«Este encuentro demuestra que la juventud murciana no solo tiene talento, sino también valores. Que la innovación tecnológica puede convivir con la empatía, la cooperación y la sostenibilidad», destaca Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR, UCOERM y CEPES, que intervendrá n la bienvenida institucional junto a Antonio de Luis, director gerente de FUNDAE; Margarita Guerrero, directora del INJUVE; y Marisa López Aragón, consejera de Empleo, Empresa y Economía Social.

La inauguración incluirá la proyección de un vídeo sobre el papel de la formación en la empleabilidad juvenil y la presentación del programa Universidad Pyme, una iniciativa que refuerza el aprendizaje continuo y la capacitación profesional en el contexto digital.

Inspiración, música y creatividad cooperativa

El comunicador Fran Sáez conducirá una jornada dinámica y participativa que combinará ponencias, mesas redondas y actuaciones musicales de la cooperativa Estación Musical Creativa, encargada de amenizar los descansos y espacios de networking.

Uno de los momentos más esperados será la conferencia inaugural de Jorge Ruiz, cantante de Maldita Nerea, logopeda y escritor, titulada ‘Si tienes un talento, persíguelo hasta el final’. En ella, Ruiz compartirá su experiencia como emprendedor cultural, demostrando cómo la perseverancia, la pasión y la creatividad pueden transformar una idea en un proyecto profesional sólido.

La transformación digital es uno de los ejes de GEN-E 2025. Carmen Prieto, jefa de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación de FUNDAE, impartirá la ponencia ‘Fundae y la digitalización en las empresas de economía social’, donde explicará cómo las nuevas herramientas tecnológicas pueden modernizar los modelos cooperativos y la formación profesional.

El bloque ‘Jóvenes en modo startup’, protagonizado por los fundadores de Hablaloo, Pablo Sánchez y Alfonso Palencia, pondrá el foco en el emprendimiento digital colaborativo, relatando su experiencia como impulsores de una empresa nacida del talento joven y el trabajo en equipo.

El youtuber murciano Joaquín Barberá, experto en inteligencia artificial y emprendimiento online, ofrecerá la conferencia ‘Digitaliza tu propósito: IA y digitalización para transformar la economía social’, en la que mostrará cómo las tecnologías emergentes pueden multiplicar el impacto social y mejorar la competitividad de los proyectos cooperativos.

El panel de experiencias ‘Jóvenes que emprenden en economía social’, moderado por Pablo Sánchez Egea, técnico de asesoramiento empresarial de UCOMUR, reunirá a ejemplos inspiradores del cooperativismo joven en la Región de Murcia: Rocío Meseguer, socia y directora de arte de Mapa Estudio Creativo S. Coop.; Alejandro Moya, CEO de Marco Visual; Silvia Soto, consultora de igualdad y cofundadora de EgaleCo Lab; y Javier Vidal, músico y representante de Perkilusionist Percussion Group.

Cada uno de ellos compartirá cómo la cooperación, la creatividad y el compromiso social se convierten en motores de innovación, demostrando que el éxito empresarial puede medirse también en impacto positivo y valor colectivo.

Clausura y espíritu cooperativo

La jornada concluirá con la clausura institucional a cargo de Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, y Sandra Pintor, secretaria de UCOMUR y socia de EgaleCo Lab, quienes subrayarán la importancia de seguir apoyando el emprendimiento joven como estrategia de desarrollo económico y social.

Como broche final, los asistentes disfrutarán de un cóctel-networking acompañado de la actuación en directo de Perkilusionist Percussion Group, que pondrá ritmo, energía y simbolismo al cierre de una jornada marcada por la colaboración y el talento compartido.

Con un formato fresco, participativo y lleno de energía, ‘GEN-E: Generación Emprendedora en economía social’ busca consolidarse como un espacio de referencia para quienes quieren transformar ideas en proyectos sostenibles, con la mirada puesta en un futuro donde la tecnología, la cooperación y los valores humanos caminen de la mano.

«Emprender con propósito no es una moda, es una necesidad», concluye Juan Antonio Pedreño, «y desde la economía social estamos demostrando que otra forma de crear empresa, de generar empleo y de construir futuro, es posible».