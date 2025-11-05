Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura acoge su I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social

Reunió a más de 300 líderes del sector, con la participación de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y CEPES

Foto de familia del I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social de la UEx. | UCOMUR

Ucomur

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres acogió el pasado martes 28 de octubre el I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, una cita que reunió a más de 300 representantes institucionales, líderes cooperativos, académicos y profesionales del ámbito empresarial. Organizado por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC) de la Universidad de Extremadura (UEx), el encuentro se consolidó como un espacio de reflexión y debate sobre el presente y el futuro de la economía social, especialmente en el Año Internacional de las Cooperativas 2025 declarado por la ONU.

El congreso, presidido por Ramón Sanguino, director de la cátedra y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, reunió a representantes de entidades como CEPES, COCETA, LABORPAR, UCETA, UCETAEX, UCOTRANEX, AEXLAB, Caja Rural de Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias de España, entre otras. Sanguino destacó que el evento supone «un hito que sitúa a Extremadura en el centro del mapa cooperativo internacional, demostrando la vigencia y el impacto del modelo cooperativo en la transformación social y económica».

Uno de los momentos más esperados fue la Mesa Redonda ‘Cooperativas y sociedades laborales de éxito de España y a nivel internacional’, que contó con la participación de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe. Pedreño subrayó que «la economía social representa hoy una respuesta sólida y transformadora ante los grandes retos globales, apostando por un modelo más humano, sostenible y democrático».

El programa incluyó otras dos mesas de trabajo —una centrada en los casos de éxito regionales y otra en el papel de la economía social como modelo de prosperidad compartida—, así como la participación del chef y divulgador David de Jorge, que aportó una visión inspiradora sobre el valor del trabajo en equipo, la innovación y la pasión como motores del cooperativismo.

El congreso fue inaugurado por Diego Sánchez Duque, director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura; María Teresa Terrón Reynolds, vicerrectora de Extensión Universitaria de la UEx; y Rafael Mateos Pizarro, alcalde de Cáceres. La conferencia de clausura corrió a cargo de Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España.

El encuentro reafirmó el compromiso de Extremadura con la promoción del cooperativismo como motor de desarrollo sostenible, situando a la región como referente nacional e internacional en la defensa de los valores de la economía social.

