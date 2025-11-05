La Exposición Canina y Felina y el Salón de la Mascota vuelve a Ifepa con novedades

Los próximos días 8 y 9 de noviembre se celebra en Ifepa-Torre Pacheco una nueva edición de la Exposición Internacional Canina y Felina, junto con el Salón de la Mascota, que organiza el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia junto con la Sociedad Canina de Murcia, y ASFE-Asociación Felina de España, respectivamente.

La presentación oficial se celebró ayer en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, y ha sido presidida por su Presidenta Teresa López Hernández acompañada por el Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Carm, Francisco José González Zapater; la Vicepresidenta de la Sociedad Canina de Murcia, Sonia Pay, el Presidente de Ifepa, Pedro Angel Roca, y el Director de la Institución Ferial, Antonio Miras. También ha asistido el Director General de Medio Ambiente , Juan Antonio Mata Tamboleo, la Decana de la Facultad de Veterinaria de la UM, Elisa Escudero, y la Vicedecana del Grado de Veterinaria en la UCAM, Maria de los Llanos Martínez.

La recientemente creada la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos de Murcia también ha estado presente en el acto, acompañada de dos de los canes que también van a participar en el programa de exhibiciones en la Exposición Canina.

Un referente

La Exposición Canina es una de las favoritas del público y además un referente a nivel nacional e internacional. Su importancia viene dada no solo por el número y la calidad de los ejemplares inscritos en el Concurso de Belleza, que son la mayoría campeones de raza procedentes de varios puntos del país y del extranjero, también por el prestigioso cartel de jueces internacionales, algunos all rounder muy reconocidos a nivel mundial que juzgan todas las razas. Este año participan alrededor de 1.200 ejemplares, más unos 150 que lo hacen en las Monográficas de Raza. Vienen desde 11 países diferentes.

Por segundo año consecutivo, en colaboración con ASFE-Asociación Felina Española y Fife, Federación Internacional Felina, se celebrará una nueva edición de la Exhibición Internacional Felina, en la que van a participar 126 ejemplares, de diferentes razas, procedentes de España, Portugal, Suecia y Dinamarca.

Por su lado el Salón de la Mascota, dispondrá de una amplia zona comercial con alrededor de 50 empresas relacionadas con el sector: complementos y accesorios, nutrición, clínicas y residencias veterinarias, protectoras, fotografía, seguros, cuidado animal etc.

Además de la Prueba Nacional de Agility, el Salón de la Mascota ofrecerá un intenso programa de exhibiciones de adiestramiento, seguridad, rescate y habilidades caninas, en el que participarán importantes centros caninos como la Asociación Española del Perro de Agua Español, que viene desde Ubrique-Cádiz; el Grupo Ratonero Bodeguero Andaluz, de Caravaca y otros puntos de Andalucía; el centro Canino Parras de Cartagena y la recientemente creada Unidad Canina de los Bomberos de Murcia.

Una de las actividades más atractivas para los visitantes es el Concurso Mascotada, en el que pueden participar con su mascota y obtener premios a la más simpática, más obediente, más fashion o más imponente. Este concurso está patrocinado por la marca Natura Diet, que es también el principal patrocinador del certamen.

No faltarán las actividades solidarias que promueven las protectoras, y que ayudan a encontrar un hogar a muchos perros y gatos que se encuentran en situación de abandono. En relación a ello, se abrirá de nuevo la gatuniteca, y se realizará una pasarela pro-adopción, en colaboración con las distintas protectoras que participan. Esta pasarela está patrocinada por Tiendanimal, que también es uno de los patrocinadores de la Exposición.

Este año cuenta con una galgoteca, de la mano de Galgos del Sol, en la que se podrá aprender todo lo relacionado con este noble animal.

Cruz Roja Juventud también presente en la feria, realizará varios talleres dirigidos a niños, en los que podrán dibujar, escribir relatos y elaborar su propia chapa, todo enfocado al bienestar animal.

También habrá un programa de charlas, en las que se hablará sobre la raza schnauzer, sobre como educar a tu perro sin enfados ni caos, y sobre los cuidados del poni. A todo ello, se suma un curso sobre handler infantil.

