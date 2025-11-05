El exdiputado catalán Joan Tardà recibe el VII Premio Memoria Histórica Región de Murcia por su compromiso con las víctimas del franquismo

La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) ha concedido el VII Premio Memoria Histórica Región de Murcia a Joan Tardà i Coma, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso en la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del franquismo.

La federación destaca la labor del exdiputado de Esquerra Republicana, quien entre 2004 y 2019 utilizó su voz en el Congreso de los Diputados "para reivindicar de forma constante la Verdad, la Justicia y la Reparación". "Desde entonces, Tardà ha mantenido una actitud activa y militante en favor de la dignidad de las víctimas y la condena de la dictadura franquista", indican desde la asociación.

Tardà, nacido en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en 1953 ha dedicado tres décadas a la docencia en educación secundaria y cuenta con una amplia trayectoria en la vida política y cultural catalana. Fue concejal del Ayuntamiento de Cornellà en 1979 y 1999, y diputado en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2019 en representación de Esquerra Republicana.

Colaborador habitual en las páginas de Opinión de El Periódico de Catalunya y en otros medios, Tardà combina su faceta política con la escritura. Es autor de diversos títulos de narrativa juvenil, investigación histórica y ensayo político, entre los que destacan Cercant la nostra història (1979), Republicans i catalanistes al Baix Llobregat al principi del segle XX (1991), 40 anys d’una ciutat. Cornellà de Llobregat durant el franquisme (1992), Pagesos, obrers i ciutadans (1993), Chapeau pels iaios (1995), Cornellanencs (1996), República, revolució i guerra (2000), Proceso hacia la independencia (2017) y Entre Ítaca i Icària (2019)

El acto de entrega del galardón se celebrará en Alhama de Murcia el próximo 29 de noviembre, en el marco de las actividades organizadas por la FAMHRM para la difusión y defensa de la memoria histórica en la Región.