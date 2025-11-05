La economía social centrará el XII Foro de Empleo y Desarrollo Local de la UMU

La Universidad de Murcia acoge hoy el XII Foro de Empleo y Desarrollo Local, una cita que reúne a representantes institucionales, empresas y entidades de la economía social para debatir sobre los desafíos del empleo y la innovación en la Región. El encuentro se celebra en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y cuenta con la colaboración del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

UCOMUR participa en esta cita con un stand informativo, así como con la intervención de su presidente, Juan Antonio Pedreño. En su conferencia ‘Tendencias y retos de la Economía Social’ abordará el papel del cooperativismo en la creación de empleo estable, la digitalización y la cohesión territorial. «La Economía Social está llamada a ser una de las grandes protagonistas del cambio económico y social en Europa», subraya.

También intervendrá la directora del área de Empresa de Ucomur, Ruth Guerola, que participará en la mesa redonda ‘Murcia 2025, Capital Española de la Economía Social: El papel de las asociaciones en el impulso de la economía social’, junto al director técnico de Amusal, Enrique Luna.

El foro será inaugurado por el rector José Luján Alcaraz, la directora general del SEF, Pilar Valero, y el decano Prudencio José Riquelme, en una cita que pondrá en valor el compromiso con la promoción de un empleo inclusivo, sostenible y basado en valores sociales.

El programa incluye, además, mesas redondas sobre Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, la entrega de los Premios al Desarrollo Local y Empleo y una sesión vespertina dedicada a las empresas de inserción como motor de inclusión y sostenibilidad social.