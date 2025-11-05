Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarticulan en Caravaca un clan familiar dedicado al narcotráfico

Tres detenidos y más de 400 dosis de cocaína incautadas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de la localidad

Agentes de la Guardia Civil trabajan junto a la Policía Local de Caravaca. | G. C.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, desarticuló un importante punto de venta de cocaína y marihuana dirigido por un clan familiar en esta localidad. Durante la operación se incautaron de 400 dosis de cocaína y más de un centenar de dosis de marihuana.

La operación, denominada ‘Mundaca’, se desarrolló en una conocida barriada de los extrarradios de la localidad. Los dispositivos de vigilancia organizados para detectar las viviendas donde se vendía la droga llevaron a los agentes hasta dos casas anexas, a las que acudían de forma recurrente un importante número de toxicómanos. En ellas vivían dos hermanos (un hombre y una mujer) y un primo de estos. Tras conseguir una orden de entrada y registro, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Caravaca de la Cruz inspeccionaron ambos domicilios, en uno de los cuales encontraron 400 dosis de cocaína, más de un centenar de dosis de marihuana y los útiles necesarios para su dosificación y venta. En la otra casa, domicilio de la mujer, se localizaron algunas de las sustancias empleadas para adulterar la cocaína y ampliar el número de dosis, además abundante dinero en efectivo. La intervención finalizó con la detención de tres personas: dos hombres y una mujer, de nacionalidad española y con un abultado historial delictivo, a las que se atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de droga.

Desarticulan en Caravaca un clan familiar dedicado al narcotráfico

