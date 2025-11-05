Operativo
Desarticulan en Caravaca un clan familiar dedicado al narcotráfico
Tres detenidos y más de 400 dosis de cocaína incautadas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de la localidad
EFE
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, desarticuló un importante punto de venta de cocaína y marihuana dirigido por un clan familiar en esta localidad. Durante la operación se incautaron de 400 dosis de cocaína y más de un centenar de dosis de marihuana.
La operación, denominada ‘Mundaca’, se desarrolló en una conocida barriada de los extrarradios de la localidad. Los dispositivos de vigilancia organizados para detectar las viviendas donde se vendía la droga llevaron a los agentes hasta dos casas anexas, a las que acudían de forma recurrente un importante número de toxicómanos. En ellas vivían dos hermanos (un hombre y una mujer) y un primo de estos. Tras conseguir una orden de entrada y registro, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Caravaca de la Cruz inspeccionaron ambos domicilios, en uno de los cuales encontraron 400 dosis de cocaína, más de un centenar de dosis de marihuana y los útiles necesarios para su dosificación y venta. En la otra casa, domicilio de la mujer, se localizaron algunas de las sustancias empleadas para adulterar la cocaína y ampliar el número de dosis, además abundante dinero en efectivo. La intervención finalizó con la detención de tres personas: dos hombres y una mujer, de nacionalidad española y con un abultado historial delictivo, a las que se atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de droga.
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas