Burdeos acogió el Foro Global de la Economía Social y Solidaria, con más de 9.000 representantes de todo el mundo
El presidente de Ucomur, CEPES y SEE, Juan Antonio Pedreño, intervino en una mesa redonda sobre el diálogo social en la Economía Social y Solidaria
Ucomur
La ciudad francesa de Burdeos se convirtió del 29 al 31 de octubre en el epicentro mundial de la Economía Social y Solidaria (ESS) con la celebración del Foro Global de la Economía Social y Solidaria (GSEF), una cita internacional que reunió a más de 9.000 participantes procedentes de los cinco continentes. Entre ellos, representantes de gobiernos, instituciones, redes empresariales y federaciones del sector, que debatieron sobre el papel de la ESS en la construcción de una economía más justa, sostenible y centrada en las personas.
Bajo el lema «La ESS, una condición para la transición justa hacia territorios resilientes y el bienestar de los habitantes2, el foro abordó los desafíos globales que enfrentan las sociedades contemporáneas en su camino hacia modelos económicos más equitativos. En su sexta edición —tras pasar por Seúl, Montreal, Bilbao, Ciudad de México y Dakar—, el GSEF se celebró por primera vez en Francia, consolidando su papel como espacio de encuentro entre líderes públicos, investigadores, empresas sociales y agentes del cambio.
Entre las intervenciones más destacadas figuró la participación de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe (SEE), quien tomó parte en la mesa redonda ‘Diálogo social en la economía social y solidaria: un modelo de innovación social en Europa’.
En este debate compartió espacio con figuras de referencia del cooperativismo europeo como Pascal Bolo (SGI Europe, Francia), David Cluzeau (UDES, Francia), Stéphane Emmanuelidis (UNIPSO, Bélgica) y Giuseppe Guerini (Confcooperative Federsolidarietà, Italia). Pedreño destacó la relevancia del diálogo social como «una herramienta de cohesión y participación democrática que fortalece las estructuras económicas y sociales desde la colaboración y la corresponsabilidad».
«Juntos impulsamos el avance de Europa hacia sus valores, con mayor competitividad, innovación, solidaridad y una economía social dinámica. Debemos integrar la economía social en el corazón de nuestra economía, construyendo un sistema que priorice a las personas y al planeta», destacaba Pedreño.
El foro concluyó con la aprobación de una declaración final, que recoge los compromisos adquiridos por los participantes y define una hoja de ruta internacional para los próximos dos años, orientada a promover una economía de proximidad, sostenible y centrada en el bienestar colectivo.
