Antonio Mestre: «Donde se genera el valor añadido es en las fábricas»

La jornada contó con una conferencia inaugural impartida por Antonio Mestre, quien centró su intervención en la premisa de que «hablar de industria es hablar de progreso». El director de Operaciones de Activos Industriales de Repsol compartió, en la ponencia ‘Competitividad industrial en la nueva Europa’, una mirada estratégica sobre digitalización, innovación y sostenibilidad como claves de la competitividad industrial europea.

«La revolución industrial marca el despegue económico de la sociedad europea, y a día de hoy sigue siendo, apoyándonos en datos macroeconómicos, uno de sus principales pilares. Pero es una realidad que Europa, durante la última década, ha dado la espalda a la industria. Ha pasado a abrazar un sector servicios que ronda el 70% del PIB en el continente. Nos hemos pensado que viviendo puramente del sector servicios podemos seguir desarrollando nuestra economía, pero eso es un error. Para mí, la magia de la industria no está en qué porcentaje del PIB aporta, sino en su efecto palanca de transformación. No podemos contar con servicios de calidad si no tenemos una industria potente detrás», expresó Mestre.

En este sentido, el director de Operaciones de Activos Industriales se apoyó en el informe Draghi para avisar de que corremos el riesgo de «convertirnos en un parque de atracciones donde se come bien y se disfruta del buen tiempo, pero sin empleo de calidad». «25 años de experiencia trabajando en complejos industriales me han permitido ver que donde se genera realmente el valor añadido es precisamente en las fábricas, donde se transforma la materia prima. No podemos dar la espalda a las fábricas», añadió Antonio Mestre.

Pero todo ello es estéril si no generamos una industria que conecte con esos servicios de calidad que a día de hoy están directamente relacionados con la tecnología. «Porque más allá del PIB está la productividad, y esta es uno de los lastres que tenemos en España especialmente».

«Europa se queda a medias en números de inversión (I+D+i) con respecto a lo que se inyecta en países como EE. UU., y España en concreto también por debajo de Alemania o Francia. Y esto claramente lastra el futuro. Tenemos que revisar esas ratios de inversión en I+D+i, e incidir en la formación de capital humano, porque contamos con universidades magníficas, pero el capital humano se está escapando del país. Nuestras empresas están envejecidas y no somos capaces de favorecer ese relevo generacional. No puedes obligar a los nativos digitales a realizar trabajos manuales durante toda la jornada laboral. O digitalizamos todas las empresas en todos los sectores, o estamos perdidos», manifestó Mestre, quien concluyó expresando que «la industria es como el aire: cuando la tienes no te das cuenta, pero cuando te falta te acuerdas de lo necesaria que es».