Alfonso Corbalán: «Hay que dotar de identidad a nuestra industria»

Las revoluciones industriales han contribuido a lo largo del tiempo al desarrollo socioeconómico, generando oportunidades y una riqueza que se redistribuye para, precisamente, seguir haciendo crecer a un sector industrial cuya promoción es uno de los principales objetivos de la Fundación Isaac Peral. Su presidente, Alfonso Corbalán, reivindicó durante la clausura del foro que «se le dé la relevancia que merece a la industria, y que forme parte de las mesas de debate de la actualidad».

«Una Región de Murcia con más industria es una región con empleos de mayor calidad, mayor estabilidad y más resiliente. Creemos que es importante dotar de identidad y crear esa marca industrial en la Región de Murcia para convertirla en un polo de atracción para los inversores», añadió Corbalán.

Es importante crear esa marca para convertirnos en un polo de atracción para los inversores Alfonso Corbalán — Presidente de la Fundación Isaac Peral

Algunas de las bases exigibles al nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia, según el presidente de la Fundación Isaac Peral, son unas «líneas maestras» a las que dirigir el futuro del sector, «que nos ayuden a quitarnos de encima esas limitaciones energéticas que ahora nos afectan», unos objetivos a corto y medio plazo que sean asumibles y realistas, y que esos indicadores sean compartidos y puestos en común para avanzar hacia ese futuro.

Corbalán recordó además que la industria murciana está seis puntos por encima de la media nacional, lo que, en sus palabras, «demuestra que somos una región industrial, competitiva, exportadora y que mira al futuro».

Mantener a medio plazo el peso de la industria en el Producto Interior Bruto (PIB) regional con respecto a la media nacional y superar las 7.000 empresas relacionadas con este sector y con la tecnología, así como apoyar y asesorar al Gobierno regional en el desarrollo, implementación y mejora de la agenda para el impulso industrial y tecnológico es la hoja de ruta que se marcan desde la Fundación Isaac Peral.