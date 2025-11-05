Alerta ante una presunta estafa en Murcia para renovar la tarjeta sanitaria
El SMS afirma que ellos no han mandando el mensaje que circula y recuerda que los ciudadanos nacionales no tienen que renovar este documento
Numerosos ciudadanos de Murcia recibían este miércoles un mensaje sms en su teléfono móvil de un número desconocido de trece dígitos en el que se les anima a acceder al enlace que adjunta para renovar de forma "urgente" su tarjeta sanitaria si no quieren perder el derecho a la asistencia. Todo apunta a que se trata de un presunto fraude, tal y como reconocen fuentes sanitarias a La Opinión, ya que ese mesaje no ha sido enviado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y tampoco el enlace que se menciona pertenece a la Consejería murciana.
En el texto de este sms se puede leer 'TSI: Aviso urgente, renueve su tarjeta sanitaria en un plazo máximo de 48 horas para conservar todos sus derechos", añadiendo a continuación un enlace muy similar al del Ministerio de Sanidad en el que se detalla los pasos a dar para obtener la tarjeta sanitaria.
El Servicio Murciano de Salud recuerda que los ciudadanos nacionales no tienen necesidad de renovación de la tarjeta sanitaria y "por lo tanto no existe procedimiento para ello", mientras que los ciudadanos extranjeros renuevan su tarjeta cada cuatro años con la presentación del certificado de empadronamiento actualizado.
El propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) avisaba hace una semanas de haber identificado una campaña fraudulenta de correos electrónicos y mensajes de texto que comunica a las víctimas la sustitución obligatoria de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), con motivo de la implantación de un nuevo sistema de verificación. "Este fraude lo que busca realmente es recopilar información personal y de la tarjeta bancaria de los usuarios que han recibido el correo o el SMS", alertaba.
Además, recomienda a todas las personas que hayan recibido la notificación y no hayan accedido al enlace que lo reporten a su buzón de incidentes, ya que la colaboración ciudadana puede ayudar a identificar nuevas campañas y a proteger a otros usuarios. Además, te recomendamos bloquear al remitente y eliminar la notificación.
Qué hacer si se han facilitado datos personales y bancarios
El Instituto Nacional de Ciberseguridad informa de que aquellas personas que hayan accedido al enlace y proporcionado sus datos personales y/o bancarios deben seguir los siguientes pasos:
- Contactar lo antes posible con su entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.
- Guardar todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puede utilizar el servicio de testigos online.
- Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándose para ello en las evidencias que ha recopilado del fraude.
- Realizar egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.
