Abacus, una de las grandes cooperativas españolas, celebra su fiesta anual

La cooperativa Abacus celebró en el Museu del Disseny de Barcelona (DHub) el pasado 26 de octubre el Día Abacus 2025, una cita que congregó a más de 5.000 asistentes. Una gran fiesta ciudadana dedicada a la cultura, la educación y el cooperativismo, en una jornada que reivindicaba el papel del pensamiento crítico, la lengua y la cooperación en un mundo globalizado y tecnológicamente transformado.

El evento, inaugurado por la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, contó con la participación de figuras destacadas del pensamiento, la comunicación y el activismo cultural, como Benoît Hamon, Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Txell Feixas o Jaume Roures, además de representantes institucionales, docentes y líderes del movimiento cooperativo.

Uno de los momentos más relevantes fue la mesa redonda ‘Los retos del cooperativismo para protagonizar el futuro’, en la que intervino el presidente de Ucomur, CEPES y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, junto a Simone Gamberini, Maravillas Rojo y Víctor Meseguer. El debate abordó cómo el modelo cooperativo puede dar respuesta a los grandes desafíos globales, desde la sostenibilidad ambiental hasta la transformación digital, y qué oportunidades ofrece para construir sociedades más democráticas, justas y resilientes. Pedreño subrayó que «el cooperativismo es hoy más necesario que nunca como alternativa económica basada en la participación, la equidad y la sostenibilidad».

Programa combinado

El Día Abacus 2025 combinó charlas, diálogos y talleres familiares con un programa cultural y educativo de primer nivel. Mientras, en el exterior, la plaza del DHub se transformó en un gran espacio de creatividad con talleres de robótica, animación y lectura, que reunieron a familias y educadores. «Este encuentro confirma que la cultura y la educación son motores de progreso compartido», destacó la presidenta de Abacus, Maravillas Rojo.

Abacus es una gran cooperativa de consumo especializada en productos y servicios educativos, culturales y de ocio, fundada en 1968. Cuenta con más de un millón de socios y socias de consumo y más de 600 de trabajo, y opera a través de tiendas físicas y una plataforma online. Se ha consolidado como un referente en la economía social y cooperativa, con una fuerte presencia en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.