La 58ª edición de Sepor resalta un sector que es motor económico y de innovación

La 58ª edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (Sepor) ha puesto en valor a lo largo de los cuatro días que ha durado el evento que este es un sector que motor de la economía, y fuente de innovación tecnológica, sostenibilidad y crecimiento regional.

La edición de este año ha contado con 15.000 metros cuadrados de ocupación del centro de ferias y congresos Ifelor del municipio lorquino, el cual ha albergado más de 130 expositores, 150 colaboradores y patrocinadores, 500 productos y marcas comerciales, y 800 inscritos en el Simposium Internacional de Porcinocultura.

Colaborador habitual año tras año, desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) califican este vínculo a lo largo de los años con la feria Sepor como «sólido y estratégico», una colaboración que aúna la innovación, la sostenibilidad y difusión de las iniciativas del sector agropecuario de las cooperativas y del evento. Así, Fecoam destaca a Sepor como un «espacio imprescindible» para sus cooperativas asociadas y para todo el sector, integrando las últimas novedades técnicas en sectores como el porcino, vacuno, caprino y aviar.

Sector estratégico

Durante las diferentes jornadas de Sepor, se ha puesto de relieve que este sector no solo produce, sino que innova, colabora y compite en el escenario global, destacan desde Fecoam. Así, se mostró el valor estratégico de las razas autóctonas y sus perspectivas de futuro, a lo largo de una serie de conferencias donde la atención fue para las especies productivas de origen concreto, cuya comercialización vivirá una revolución en los próximos meses, explican desde la organización.

Además, Sepor reforzó su compromiso con las zonas rurales, manifestando el papel fundamental que juega el sector primario en el mantenimiento de estas comunidades. «La relación entre la producción ganadera y agrícola y las poblaciones más alejadas de las ciudades es un hecho indiscutible. Apostar por iniciativas que las promuevan es vital y será beneficioso para todos los implicados. En Sepor ‘somos sostenibles’ y hay muchas formas de demostrarlo», declaraba Patry Bermúdez, gerente de la feria.

Este evento internacional ha reunido, como cada año, a destacados expertos nacionales e internacionales del sector ganadero, industrial y agroalimentario, en una edición que en este 2025 ha tenido el lema «Somos sostenibles».

Por otro lado, en el marco del Simpósium Internacional de Porcinocultura se analizaron las posibilidades de la selección genética para conseguir cerdos adaptados a los desafíos sanitarios y climáticos, o las últimas novedades y avances en el campo de la sanidad porcina. Asimismo, a lo largo de esta serie de conferencias y jornadas técnicas, Sepor puso de relieve los últimos avances a nivel tecnológico del sector, demostrando que la Inteligencia Artificial será absolutamente necesaria en las granjas del futuro.

Como explican desde Sepor, «esta feria regresará el año próximo con todas las novedades de un sector en constante movimiento y evolución».