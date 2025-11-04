Los yayoflautas exigen más inversión en sanidad pública

Los yayoflautas de Murcia se convertirán esta semana en una de las caras más visibles de las concentraciones que se van a celebrar dentro de las actividades organizadas en la Semana en Defensa de la Sanidad Pública y que comenzaron este lunes con un ‘paseillo’ por las instalaciones del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde informaron a usuarios y profesionales de la necesidad de exigir más inversión en centros sanitarios públicos y una reducción de los conciertos con los privados.

Para ello portaron pancartas en las que se podía leer ‘La sanidad pública no se vende, se defiende’ o ‘El silencio nos hace cómplices’ y repartieron hojas informativas.

La misma acción está prevista para este miércoles en el Hospital Morales Meseguer y el jueves en el Reina Sofía.

Esta es una de las actividades organizadas por la Alianza por la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia y respaldadas por más de cuarenta entidades. Entre ellas hay también mesas redondas en Murcia, Cartagena y Lorca y concentraciones este próximo sábado.

En el manifiesto que han preparado recuerdan que la sanidad pública es un bien común que protege a toda la ciudadanía, y que sin ella ningún otro derecho social está garantizado. Bajo el lema ‘Por ti, por tu salud y por la de todas y todos’, esta iniciativa pretende visibilizar la importancia de la sanidad pública como pilar esencial de cohesión social y denunciar su progresivo deterioro por la falta de financiación, la sobrecarga de los profesionales, la privatización y las desigualdades territoriales.

140 millones en inversiones en cinco años

Ante estas protestas, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, informaba ayer de que su departamento ha destinado más de 140 millones de euros a inversiones en infraestructuras en los últimos cinco años, periodo en el que la plantilla de personal del Servicio Murciano de Salud ha crecido más de un 22% y alcanza ya los 29.000 profesionales, 5.000 efectivos más que en 2020.

Dentro de las inversiones destacan los cerca de 100 millones destinados a mejoras en los hospitales públicos de la Región y los 22 millones en centros de salud.

Pedreño recuerda la próxima apertura de otros tres nuevos centros en Lorquí, Molina de Segura y Lo Pagán (San Pedro del Pinatar) y mejoras en hospitales como la planta de pediatría en el Hospital de Yecla, el bloque quirúrgico y el hematológico del Morales Meseguer de Murcia o la atención 24 horas de la Unidad de Hemodinámica y nuevos quirófanos en Santa Lucía de Cartagena.