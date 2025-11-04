Las víctimas de ciberbullying guardan más silencio: el 55% no lo cuenta a nadie

El miedo y no preocupar a la familia están detrás de que más de la mitad de las víctimas de ciberbullying guarden silencio y no decidan pedir ayuda. Así lo constata el I Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ColaCao, un trabajo en el que han participado cerca de 21.000 estudiantes entre 4º de Primaria y 4º de Secundaria -una parte de ellos de la Región de Murcia- y un total de 325 centros educativos de toda España.

El trabajo, cuyos resultados dan a conocer sus autores con motivo de la celebración esta semana (6 de noviembre) del Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, señala directamente la prevalencia del silencio entre las víctimas de acoso escolar.

Según los resultados, una de cada tres víctimas de acoso escolar (38%) y más de las mitad de las víctimas de ciberacoso (55%) guardan silencio ante estas situaciones, lo que hace que el silencio se confirme como uno de los principales problemas del acoso, ya que no permite que los casos se denuncien a tiempo, una de las grandes barreras a la hora de tratar el bullying.

Como dice el trabajo de investigación, los dos principales motivos que alegan las víctimas de esta realidad para no contarlo y pedir ayuda son el miedo y no preocupar a su entorno.

En los casos en los que sí que lo han comunicado a alguien lo hacen a la madre (77,6%); las amistades (72,7%); y el padre (63%). Sin embargo, llama la atención que sólo un 52% de las víctimas lo comunican a sus profesores, lo que viene a demostrar que aún queda mucho trabajo por hacer para que quienes sufren acoso escolar piden ayuda en el entorno educativo.

Este silencio es más habitual entre quienes sufren ciberbullying, ya que se eleva hasta el 55,1%, lo que lleva a que más de la mitad de las víctimas oculte esta situación y que aquellos casos en que sí lo hacen suelan recurrir a amigos (78%); la madre (68,7%); y el padre (58%).

Dos alumnos lo sufren en cada clase

Una de las conclusiones principales de la investigación está relacionada con la prevalencia del acoso escolar en España, ya que casi dos estudiantes por clase reconocen sufrir bullying, calculado sobre una media de 28 alumnos por aula.

Este dato significa que el 6,2% de los estudiantes entre 4º de Primaria y 4º de Secundaria manifiesta haber sufrido acoso escolar en los últimos dos meses. En contraposición, la investigación también apunta que el 2,1% de los encuestados se reconocen como acosadores, lo que refleja que hay un acosador por cada dos clases.

Estas cifras vienen a poner de relieve que en nuestro país hay casi 220.000 estudiantes víctimas de acoso escolar, y más de 74.000 acosadores. También existen un 16,3% de alumnos que se identifican como testigos, es decir, 5 niños por aula.

Lugar de las agresiones Patio . El patio es el lugar más frecuente en general (57,8%), con diferencias entre Primaria (69,6%) y Secundaria (48,8%).

. El patio es el lugar más frecuente en general (57,8%), con diferencias entre Primaria (69,6%) y Secundaria (48,8%). Aula . El aula es un escenario muy frecuente, sobre todo en Secundaria: en ausencia del profesorado, el 34,9% en Primaria y el 48,9% en Secundaria; y con su presencia el 17,6% y el 35,7%, respectivamente.

. El aula es un escenario muy frecuente, sobre todo en Secundaria: en ausencia del profesorado, el 34,9% en Primaria y el 48,9% en Secundaria; y con su presencia el 17,6% y el 35,7%, respectivamente. Gimnasio . El gimnasio o la clase de educación física (24,8% en primaria y 20,9% en Secundaria) y los pasillos (16,6% y 30,6%, respectivamente) ocupan una tercera posición en cuanto a lugares en los que se dan más agresiones.

. El gimnasio o la clase de educación física (24,8% en primaria y 20,9% en Secundaria) y los pasillos (16,6% y 30,6%, respectivamente) ocupan una tercera posición en cuanto a lugares en los que se dan más agresiones. Comedor . El comedor (27,3% y 8,6%) y las actividades extraescolares (13,2% y 8,7%) son escenario de acoso más frecuentemente en Primaria que en Secundaria.

. El comedor (27,3% y 8,6%) y las actividades extraescolares (13,2% y 8,7%) son escenario de acoso más frecuentemente en Primaria que en Secundaria. Aseos. Los aseos, pueden ser el escenario de acoso de especial gravedad: 12,3% en Primaria y 10,4% en Secundaria.

Cuando no acaba en el aula

El trabajo de la Universidad Complutense y la Fundación ColaCao, en el que también ha colaborado la Consejería de Educación murciana, llega a alertar de que se ha observado que el 10,7% del alumnado reconoce haber sufrido como víctima una situación de maltrato entre iguales a través de dispositivos digitales, que podría derivar en ciberacoso.

Estas situaciones las sufren más las chicas (12,7%) que los chicos (8,7%).

En cuanto a quiénes realizaron ciberacoso, los chicos (5%) reconocen participar en situaciones de ciberacoso con mayor frecuencia que las chicas (3,6%). A nivel del total, el 4,4% del alumnado de esta etapa educativa reconoce haber participado, en los dos últimos meses, en alguna situación de ciberacoso con una frecuencia de mínimo 2 o 3 veces al mes.

Por ello, el estudio apunta a que, de acuerdo con estas cifras, en nuestro país hay un ciberacosador por aula (estimando 28 alumnos por aula), y 134.448 alumnos de estas etapas educativas que reconocen haber ejercido este tipo de violencia con la periodicidad mencionada (dos o tres veces al mes en los últimos dos meses).

Las cifras facilitadas este lunes también muestran que los centros educativos avanzan en la sensibilización en la temática e imparten formaciones de prevención entre sus alumnos, de ahí que casi el 80% de los estudiantes recuerde haber trabajado en su centro educativo la prevención del acoso y qué debe hacer para detenerlo.