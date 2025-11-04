Vázquez marca el rumbo hacia la nueva industria murciana, "más allá de la producción de bienes"

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha inaugurado este martes el foro 'La industria del futuro: retos y alianzas', organizado por La Opinión y la Fundación Isaac Peral, un encuentro que reúne a expertos, empresarios y representantes institucionales para debatir sobre los desafíos y oportunidades del sector industrial en la Región de Murcia.

Antes del inicio del evento, Vázquez ha destacado ante los medios la importancia de reforzar el sentimiento de pertenencia de los murcianos hacia su industria, que actualmente representa más del 23% del Valor Añadido Bruto regional. Según ha señalado, “la industria es una actividad altamente competitiva” y resulta esencial que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, la perciban como “una actividad económica capaz de transformar un territorio”.

El consejero ha explicado que el nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia, en el que su departamento lleva un año trabajando, abordará el concepto de “nueva industria”, que va más allá de la simple producción de bienes. “La industria no es solo producir un producto: son procesos, son datos, son servicios”, ha afirmado.

Durante su intervención, Vázquez ha puesto como ejemplo el Valle de Escombreras, donde se están impulsando proyectos que, según ha dicho, “permitirán transformar un polígono industrial clásico en un valle verde y sostenible”. Entre ellos, ha destacado la construcción de una planta de hidrógeno verde con un electrolizador de 100 MW, el doble de capacidad que el mayor existente actualmente en Europa. “Esto viene de la mano de la innovación, como también lo hizo la planta de biocombustibles”, ha añadido.

El titular de Medio Ambiente ha insistido en que la sostenibilidad y la competitividad deben avanzar de la mano, y ha subrayado que el plan industrial regional, que se encuentra en fase de elaboración, será “un plan participado, el plan de todos”, fruto de más de 80 reuniones con asociaciones empresariales, colegios profesionales, universidades y expertos nacionales e internacionales.

En materia de empleo, Vázquez ha apuntado que el sector industrial murciano necesitará unos 60.000 trabajadores en los próximos años, de los cuales 15.000 corresponderán a nuevos puestos y 45.000 al relevo generacional. “Este es un plan industrial dirigido hacia los jóvenes”, ha afirmado, en referencia a los proyectos de formación dual y a las nuevas microcredenciales universitarias que buscan preparar a los futuros profesionales del sector.

Hacia una reunión más competitiva

Por su parte, el presidente de la Fundación Isaac Peral, Alfonso Corbalán, ha resaltado que el objetivo de encuentros como este es “seguir avanzando en la transformación y en que la Región de Murcia sea una región más industrial y competitiva”. Corbalán ha recordado que la industria murciana está seis puntos por encima de la media nacional, lo que, en sus palabras, “demuestra que somos una región industrial, competitiva, exportadora y que mira al futuro”.

