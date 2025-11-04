Vacunación sin cita en Cartagena para aumentar la protección en mayores de 60 años

El Área de Salud de Cartagena se ha propuesto aumentar la protección de sus ciudadanos contra la gripe y el covid, para lo cual abrirá varios centros de salud en horario de tarde para que los mayores de 60 años y personas que pertenezcan a grupos de riesgo puedan acudir sin necesidad de cita previa.

La campaña especial de vacunación se celebrará los días 12 y 13 de noviembre y con ella se busca facilitar el acceso a la vacuna frente a la gripe y la COVID-19, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables ante la llegada de los meses fríos, y hacer más fácil la campaña a los usuarios que por diferentes motivos no se pueden dirigir a sus centros o no pueden esperar a citas concretas.

El miércoles 12 de noviembre abrirán por la tarde los centros de salud de La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón. Mientras que el13 de noviembre lo hará el centro de salud Cartagena Este, con horario de 15.30 a 20.00 horas.

Durante estas jornadas, las personas que cumplan los criterios podrán acudir sin necesidad de cita previa para recibir la dosis correspondiente de vacuna frente a la gripe y/o Covid-19.

La gerencia del Área de Salud de Cartagena hace un llamamiento a la población diana para que aproveche esta oportunidad de vacunarse, recordando que la inmunización es la medida más eficaz para prevenir complicaciones y hospitalizaciones derivadas de las infecciones respiratorias.

En otros puntos de la Región también se viene adoptando esta medida desde hace semanas para facilitar el acceso de la población, lo que ha hecho que centros de salud como los de Alcantarilla-Sangonera o Algezares, que no tienen horario de tarde, hayan abierto sus consultas e incluso habilitado vacunación los sábados.

Objetivo: 400.000 personas inmunizadas

Salud inició la campaña de vacunación el 14 de octubre en todos los centros de salud de la Región, con una previsión de vacunar cerca de 400.000 personas entre población mayor y grupos de riesgo. De forma paralela, el 29 de septiembre comenzó en los colegios para más de 145.000 niños de entre 2 y 9 años, y el 6 de octubre se inició en las residencias de mayores y personas con discapacidad.

La vacuna frente a la gripe y la dosis de vacuna adaptada frente a la Covid-19 también se ha comenzado a administrar a embarazadas y personas con distintas patologías, así como a trabajadores sanitarios y antigripal en trabajadores esenciales.