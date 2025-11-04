Los trabajadores del centro logístico de Amazon en Murcia esquivan el ERE

Los trabajadores de Amazon contratados en el centro logístico de Murcia respiran tranquilos. Tras el revuelo formado en los últimos días después de que la empresa tecnológica multinacional de Jeff Bezos anunciase el despido de unos 14.000 empleados (1.200 de ellos en España), el gran centro logístico ubicado en la pedanía murciana de Corvera no se verá afectado por el recorte de personal y capital humano planteado.

El proceso de despido colectivo, según se ha podido saber recientemente, afectará a un máximo de 1.200 empleados que forman parte de las oficinas corporativas que el ‘gigante’ del comercio internacional tiene en Madrid y Barcelona. No se tocará a los trabajadores de los centros logísticos que la empresa tiene repartidos en numerosos puntos del país ni a los de otras oficinas.

Desde su aterrizaje en Murcia, Amazon presume de haber creado más de 2.000 puestos de trabajo directos

Amazon mantiene con Murcia una buena sintonía: desde que hace tres años abriese sus puertas la megainfraestructura visible desde el tramo de la A-30 que une Murcia con Cartagena, el comercio ha ido consolidándose de una forma cada vez más potente hasta presumir de haber creado más de 2.000 puestos de trabajo directos, convirtiéndola en un motor importante para generar empleo y riqueza en la Comunidad.

Y lo ha hecho a través de decenas de perfiles laborales distintos: desde ingenieros informáticos, gerentes financieros y especialistas en robótica hasta empleados y empleadas de operaciones a cargo del empaquetado y envío de pedidos en el centro logístico.

Yolanda Díaz explota contra el reajuste

Precisamente la controvertida decisión de Amazon llegaba cuando se daba a conocer que seguían cosechando resultados récord en cuanto a facturación millonaria se refería. Un «modelo de la vergüenza», tal y como denunciaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el caso de «una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras».

Además, hace unos días se hacían públicos los datos de que el comercio murciano se consolidaba a través de Amazon con 42 millones de exportaciones y más de medio millar de pymes activas. También la Comunidad fue durante el pasado año la octava autonomía del país con más empresas vendiendo en la plataforma y la séptima en volumen de exportaciones.