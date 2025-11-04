Galardones
Estos son los premiados en los 'Micrófonos de Plata' 2025 de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia
El 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia, el Entierro de la Sardina, la Patrulla Águila y RNE Murcia, entre los reconocidos
La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV Murcia) ha dado a conocer los galardonados con los 'Micrófonos de Plata' 2025, unos premios que distinguen a instituciones, entidades y medios de comunicación por su aportación a la identidad, la cultura y la comunicación en la Región.
El jurado ha decidido conceder uno de los reconocimientos al 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, como efeméride que pone en valor la historia, la identidad y el patrimonio del municipio.
También se premia el 175 aniversario del Entierro de la Sardina, una de las celebraciones más emblemáticas y multitudinarias de la capital murciana, y a la Patrulla Águila de la Academia General del Aire, que cumple 40 años de actividad representando la excelencia de la aviación militar española internacionalmente.
En el ámbito de los medios, el jurado ha distinguido a Radio Nacional de España en la Región de Murcia, por sus seis décadas de compromiso con el servicio público, constituyéndose como una emisora de referencia a nivel regional; y a Popular TV Región de Murcia, que celebra 20 años de trayectoria como "emisora plural y cercana a su audiencia".
Asimismo, se reconoce a la Peña Huertana de la Seda, la más antigua de la capital, por sus 50 años dedicados a preservar las tradiciones y costumbres de la huerta murciana.
Los galardones se entregarán durante la 39ª edición de los premios 'Antenas y Micrófonos de Plata', que se celebrará el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 20:30 horas, en el Teatro Romea de Murcia.
