Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos

Cuatro murcianos repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos de 2025 publicada este martes. Se trata de Tomás Olivo, los hermanos Juan Ignacio y José Esteban Conesa y Gloria Alemán.

El empresario de centros comerciales Tomás Olivo ha tenido un espectacular incremento patrimonial, pasando de estar el número 12 en Forbes a ser la sexta mayor fortuna española. Olivo es el propietario de General de Galerías Comerciales, una empresa que cotiza en bolsa desde 2017. Aunque la valoración de su empresa se mantiene estable, gracias a la diversificación de inversiones de Olivo en el sector bancario, ha mejorado notablemente su posición.

Respecto a los hermanos Conesa Alcaraz, propietarios de Primafrio, es Juan Ignacio quien acumula más riqueza y se sitúa en el puesto 76 de la lista Forbes con 670 millones de euros, veinte millones más que hace un año. Por su parte, José Esteban ocupa el lugar 87 con 590 millones de euros, cuarenta más que en 2024.

En el año 2022, Juan Ignacio y su hermano vendieron el 49% de Primafrio al fondo estadounidense Apollo por 1.315,9 millones de euros. Esta operación se realizó a través de su sociedad Krone-Mur Servifrio SL. Juan Ignacio está actualmente al frente de Azahar Global Capital SL, sociedad desde la que invierte en otros sectores como, por ejemplo, el inmobiliario. Este año ocupa el puesto 76 de la lista, respecto al 67 del año anterior.

La cuarta murciana más rica es Gloria Alemán, que con un patrimonio de 500 millones de euros (50 más que el año pasado) se coloca en el puesto 92 de la lista Forbes. La empresaria es accionista de la socimi GMP Property junto a sus hijos. La empresa gestiona inmuebles de alquiler como oficinas y centros comerciales. Alemán es una reconocida filántropa vinculada a las personas que sufren Alzheimer y otro tipo de afecciones cerebrales. En 2023, fue nombrara hija predilecta de la ciudad de Murcia.

Los más ricos de España tienen una media de 84,5 años

Apenas 28 octogenarios poseen más de la mitad de la fortuna acumulada por las cien personas más ricas de España, tienen una edad media de 84,5 años y, lo más preocupante según Forbes, es que el origen de su riqueza viene de una economía del siglo XX operando en pleno siglo XXI.

"No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro", explica esa publicación.

Según el listado de Forbes actualizado este martes, las cien mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros de patrimonio, casi un 7 % más que el año pasado, lo que supone un incremento notable, pero que esconde una concentración generacional "sin precedentes".

En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación.

En contraste, en EE. UU. el 60 % de los más ricos crearon su fortuna en las últimas tres décadas; en China, prácticamente toda su lista de multimillonarios surgió después del año 2000. En España, ese porcentaje es inferior al 10 % y sólo hay 7 personas en el listado con menos de 50 años.

Mientras no se generen nuevos creadores de riqueza, España se enfrenta "a la mayor transferencia patrimonial" de su historia: en la próxima década, una parte significativa de esa riqueza cambiará de manos "por razones biológicas, obvias e inevitables".

Amancio Ortega, líder sin parangón en Europa

Amancio Ortega (89 años), fundador y accionista mayoritario de Inditex, es un año más el hombre más rico de España. Acumula 109.900 millones, pero con un "golpe" este año de casi 10.300 millones menos que en 2024.

La fortuna de Ortega se ha reducido un 8,6 %. Las causas principales han sido la corrección bursátil de Inditex (ha caído algo más de un 8 % y casi un 4 % desde enero) y el enfriamiento del sector textil.

El fundador de Inditex representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos. Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas.

Además, el multimillonario gallego, que controla su patrimonio a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, ha reingresado en el 'top 10' 2025 de la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos, hasta el noveno puesto.

Ortega baja, Roig sube, Del Pino consolida

Mientras la fortuna de Ortega se atenúa, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y tercero en la lista Forbes, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado, y Juan Roig (Mercadona; cuarto) también emerge.

Roig ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (un 36,7 % más).

Por clanes familiares, Sandra Ortega (Inditex) también ajusta cifras, con 10.000 millones frente a los 10.390 millones del ejercicio anterior. Entre padre e hija suman más de 120.000 millones, casi la mitad del total de la lista.

En general y como concluye el informe, los ricos no han dejado de ganar dinero, aunque lo consiguen en otros sitios.

Madrid y Cataluña, los principales polos

Madrid y Cataluña vuelven a situarse como los principales polos de concentración de riqueza, con la capital como epicentro financiero del país.

Madrid encabeza el ránking en número de millonarios (29), con una riqueza media de 1.613 millones y 29 posiciones en la lista que aportan 40 grandes fortunas, para acumular 46.788 millones.

Cataluña se mantiene en segunda posición con 28 fortunas, que acumulan 29.723 millones y una riqueza media de 1.062 millones.

Pero la gran revelación del año, según el informe, es Galicia, con 7 grandes fortunas que concentran 129.850 millones, lo que la convierte en la comunidad con la mayor riqueza media individual, con 18.550 millones por persona.