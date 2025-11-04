El salario mínimo ya roza el sueldo medio de un trabajador medio en la Región de Murcia

Entre lo que cobra de media un trabajador y quien percibe el salario mínimo interprofesional (SMI) en la Región de Murcia hay ya una diferencia relativamente pequeña y que con el paso de los años se vez cada vez más reducida. El SMI roza el sueldo medio de los trabajadores murcianos y representa el 67,4% del salario medio, lo que sitúa a la Comunidad entre las más afectadas por la subida del mínimo legal, solo por detrás de Extremadura (72,8%) y Canarias (68,5%).

Así consta en el informe nacional Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico, elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que revela que el SMI supera el 60% del sueldo medio en 42 de las 50 provincias del país. En el caso murciano, el salario mínimo equivale al 75,7% del salario medio provincial, una cifra que solo superan Ávila (78,7%), Zamora (77,3%) y Badajoz (75,8%).

El estudio advierte que la brecha entre el SMI y el sueldo más habitual en España (el denominado 'salario modal') se ha reducido de forma "drástica" entre 2018 y 2023 en el país, ya que ha pasado del 40% al 3% por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y la trabajadora.

La diferencia ha pasado de superar los 8.000 euros a ser de poco más de 400 euros en este periodo debido a las políticas salariales del Gobierno central, que han hecho que el SMI pasara de estar en el entorno de los 10.000 euros anuales en términos reales a rozar los 13.370 euros, lo que supone un incremento del 26%.

Diferencia (en euros) entre el salario modal y el salario mínimo entre 2009 y 2023 en España. / L.O.

A la par que el SMI ha subido -propulsado en los últimos años por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz-, el sueldo más común ha caído desde 2018 al pasar de suponer casi 18.000 euros una vez descontada la inflación a representar apenas 13.800 euros en 2023.

En euros constantes, el diferencial entre SMI y sueldo más frecuente ha pasado de los 6.800 euros en 2018 a situarse prácticamente en igualdad en 2023.

Las pymes murcianas, entre las más perjudicadas

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas (pymes) murcianas, el SMI alcanza el 86,7% del salario medio en la Región. Y, al igual que en los datos por provincias, solo Ávila, Zamora y Badajoz tienen unas cifras más altas que las de Murcia, lo que evidencia una presión especialmente fuerte del salario mínimo sobre las retribuciones empresariales en nuestra Comunidad.

Desde el Instituto Juan de Mariana explican esta reducción tan significativa en la diferencia que había años atrás por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y clase trabajadora y no así porque España se haya vuelto un país más próspero que retribuye mejor a quienes menos ganan.

"España se ha convertido en un país en el que cada vez más gente cobra cantidades cercanas al mínimo legal. No se logra una igualdad en la prosperidad, sino que se consolida el igualitarismo de la precariedad", reza el informe.

Destrucción de empleo hasta el año pasado Tal y como advierte el Instituto Juan de Mariana, el aumento del SMI aplicado en términos nominales ha provocado un impacto negativo total en el mercado de trabajo equivalente a la "eliminación" de hasta 174.000 empleos a lo largo del año 2019. Sin embargo, continúa, el efecto acumulado de pérdida de empleo entre 2019-2023 alcanza los 210.000, con la estimación de que dicha cifra alcanzaría el umbral de 270.000 a lo largo de 2024.

"Desaparecen los incentivos para el ascenso y la mejora profesional"

Para los autores del estudio, parte importante de "este declive" es el "creciente coste fiscal soportado por los trabajadores para sufragar unas pensiones crecientes". Aunque aseguran que se trata de una cuestión "irrenunciable", achacan a que el SMI y su incidencia sobre el conjunto de la estructura salarial acarrea una serie de "consecuencias" que podrían desequilibrar la balanza: "Cuando el salario mínimo se acerca al salario más frecuente, desaparecen los incentivos para la mejora profesional, la formación y el ascenso laboral, porque la recompensa salarial por progresar se reduce".

"También se debilita la movilidad social, se presiona a sectores intensivos en mano de obra, se fomenta la economía informal y se dificulta la creación de empleo estable, especialmente entre jóvenes y trabajadores con menor cualificación", explican.

Por último, en el informe se sostiene que "la subida del salario mínimo no actúa como palanca de mejora, sino como un techo empobrecedor que tiene efectos negativos para el grueso del mercado laboral".