Repsol activa en Cartagena su mayor proyecto de hidrógeno verde con 300 millones de inversión

El director de Operaciones de Activos Industriales de Repsol en la Península, Antonio Mestre, destacó el papel clave que la compañía está desempeñando en la transformación energética y la descarbonización industrial, especialmente a través del nuevo proyecto de electrólisis para la producción de hidrógeno renovable en el complejo de Cartagena.

Mestre realizó estas declaraciones ante los medios de comunicación, antes de participar en el foro “La industria del futuro: retos y alianzas”, organizado por La Opinión y la Fundación Isaac Peral, en el que impartió la conferencia inaugural titulada 'Competitividad industrial en la nueva Europa'.

El directivo explicó que su intervención se centraría en la relevancia de la industria para el futuro económico de la Región de Murcia, de España y de Europa. “Más que las inversiones, lo importante es la evolución, la transformación que una empresa tiene que hacer para seguir siendo un motor económico y social en el futuro”, afirmó. En este sentido, recordó que Repsol está transformando el Valle de Escombreras mediante proyectos de combustibles renovables y, ahora, con la próxima gran planta de hidrógeno verde, un paso decisivo para avanzar hacia el objetivo de cero emisiones netas en 2050.

Foro 'La industria del futuro:retos y alianzas', organizada por La Opinión y la fundación Isaac Peral, este martes en el Aula de Cultura de Cajamar en Murcia. / Juan Carlos Caval

Sobre el nuevo electrolizador, Mestre explicó que el proceso de producción de hidrógeno renovable “consiste en obtener moléculas de hidrógeno, en lugar de fabricarlas con un fósil como el gas natural, a través de la electrólisis química del agua, donde se separan las moléculas de hidrógeno y oxígeno”. El resultado, añadió, es una molécula “idéntica, pero renovable”.

Este primer gran electrolizador tendrá una potencia de 100 MW. La instalación tendrá capacidad para generar hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable cada año, que la compañía empleará como materia prima para fabricar productos esenciales con menor huella de carbono.

El responsable industrial confirmó que el Consejo de Administración de Repsol aprobó el proyecto la pasada semana, lo que permite iniciar la compra de materiales y poner en marcha los trabajos para que la planta sea una realidad en un plazo de dos años. La inversión total se estima en unos 300 millones de euros.

Aunque todavía no se ha concretado la cifra de empleos asociados, (se barajan unos 900), Mestre precisó que se trata de “procesos nuevos, que no existen en España ni en Europa”, por lo que la iniciativa generará tanto empleo directo como indirecto.

Más allá del impacto económico, subrayó que el proyecto “habilita que el resto de la actividad del complejo industrial de Cartagena pueda seguir generando empleo de una manera descarbonizada, utilizando este hidrógeno renovable”. Mestre concluyó que este modelo de transformación industrial debe servir como ejemplo para extender la transición energética a todo el tejido empresarial, “a las pequeñas, medianas y grandes compañías”.