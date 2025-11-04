El número de desempleados aumenta en 470 personas en octubre en la Región

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Región de Murcia al término del mes de octubre se situó en 75.302, lo que supone un aumento de 470 personas respecto a septiembre, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos relativos, el crecimiento del paro en octubre en la Región fue del 0,63% respecto al mes anterior, por debajo de la media nacional, que se situó en el 0,91%.

En términos interanuales, el desempleo descendió en los últimos doce meses en Murcia en 4.791 personas (-5,98%), frente a la disminución del 6,08% nacional.

En lo que respecta al paro masculino, este se situó en 28.353 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 46.949 personas.

Por sectores económicos, el número de parados en el sector Servicios se situó en 724 personas; mientras que descendió en Construcción en 101; en el Colectivo sin empleo anterior en 89; y en Industria en 64. En Agricultura se mantuvo estable.

En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante octubre se situó en 9.415 personas, de forma que aumentó un 1,07 por ciento respecto a septiembre (100 desempleados más).

En relación con el año anterior, el paro entre los extranjeros descendió en 461 personas (-4,67 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 7.602 son extracomunitarios y 1.813 pertenecen a países de la Unión Europea.

El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios con 4.890, seguido del Colectivo Sin empleo anterior (2.348), Agricultura (1.149), Construcción (513) e Industria (515).

El número total de contratos en la Región de Murcia descendió en octubre en relación al mes anterior en 1.062 (-1,86 por ciento), situándose en 56.040 contratos totales. A nivel interanual, la contratación creció un 2 por ciento en Murcia (1.099 contratos más).