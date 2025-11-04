¿Por qué los millennials murcianos son los menos satisfechos con su calidad de vida?

Los ‘millennials’, nacidos entre 1981 y 1996, son los murcianos menos satisfechos con su calidad de vida. Así lo refleja la II Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida publicada ayer por la Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU).

Los habitantes de la Región de Mucia que ahora tienen entre 29 y 44 años registran una menor calidad de vida que el resto, con una media de 6,4 puntos sobre 10. Aún así, aprueban, pero "están sufriendo más en términos de bienestar económico, de insatisfacciones y de frustraciones", según indica el estudio.

Además, los millennials son quienes reconocen con mayor frecuencia que les cuesta llegar a fin de mes. Más de la mitad, alrededor del 55 %, afirma atravesar problemas económicos, una proporción superior a la de otras generaciones: el 29,8 % de la Generación Z y el 23,2 % de los ‘boomers’ dicen pasar por esa situación. En cambio, estos últimos —los mayores de 65 años— son quienes declaran disfrutar de una mejor calidad de vida, con una valoración media de 7,5 puntos.

¿Por qué los millennials murcianos enfrentan más dificultades económicas?

Los millennials murcianos -y, en general, los jóvenes adultos del país- enfrentan mayores dificultades económicas que otras generaciones por una combinación de factores estructurales, coyunturales y territoriales.

Llegaron al mercado laboral en momentos difíciles (crisis 2008, pandemia, cambios estructurales), tienen menor capacidad de acumulación patrimonial comparada con generaciones anteriores y la vivienda, el empleo estable y la independencia económica se retrasan.

Factores generacionales

La generación millennial entró en el mercado laboral justo cuando ya había sufrido la crisis financiera de 2008, lo que implicó elevadas tasas de desempleo, contratos muy temporales y menor capacidad de acumulación de patrimonio frente a generaciones anteriores. Esto significa que, al comenzar su trayectoria profesional, muchos millennials ya partían con desventaja.

Un menor patrimonio implica menor margen de maniobra económica, menor capacidad de ahorro, de inversión o de afrontar imprevistos. Esto también conlleva a que muchos jóvenes dependen más del apoyo familiar, de préstamos o de la vivienda compartida, lo que puede limitar la autonomía económica.

Dificultades en vivienda y emancipación

El coste de la vivienda y el alquiler ha crecido notablemente en los últimos años, mientras que los ingresos no siempre han acompañado. España tiene una tasa de emancipación muy baja y los jóvenes tardan más en independizarse.

En el caso de la Región de Murcia, sólo el 14,5% de los menores de 30 años se ha emancipado, tal y como se desprende del último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, con datos a 31 de diciembre de 2024. La tasa de emancipación juvenil, similar a la media nacional, se sitúa por tanto en los niveles más bajos desde que se empezaron a tomar estos registros, es decir, desde el año 2006.

Menos empleos de calidad

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Murcia se sitúa en torno al 32,4 % para 2024, según el informe de la Plataforma Europea de Entidades Sociales, lo que representa más de medio millón de personas en la Región. Un dato relativamente alto en comparación con otras comunidades autónomas.

Esto implica que la estructura productiva regional puede ofrecer menos empleos de alta calidad o bien remunerados, lo que afecta especialmente a los jóvenes con buenas cualificaciones que buscan mejores oportunidades.