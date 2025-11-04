Los ‘millennials’, los murcianos menos satisfechos con su calidad de vida

Un 76% de los ciudadanos de la Región de Murcia se declara altamente satisfecho con su modo de vida, según refleja la II Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida publicada ayer por la Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU), que ofrece una mirada integral a cómo viven, sienten y se relacionan los habitantes de esta comunidad en 2025: su grado de satisfacción con la vida, sus hábitos de ocio, su dieta informativa, sus valores personales y su visión sobre el entorno que les rodea. «Esta región tiene una característica de una sociedad que, a pesar a veces de las dificultades económicas, se basa mucho en las relaciones personales como colchón que les lleva a tener esa percepción de una vida cómoda y feliz», explicó ayer a los medios el catedrático de Ciencia Política Ismael Crespo, investigador principal de este proyecto.

Sin embargo, la información que refleja esta encuesta, realizada sobre una muestra representativa de más de un millar de personas, muestra también que la percepción de la calidad de vida depende mucho de varios factores, especialmente los grupos de edad.

La encuesta de la UMU construye un índice de calidad de vida (ICV) basándose en nueve indicadores que, a su vez, se agrupan en cuatro dimensiones: ocio y relaciones personales, condiciones materiales de vida, servicios públicos y seguridad. Pues bien, según los investigadores, los adultos jóvenes, aquellos que tienen entre 31 y 44 años de edad (la conocida como generación ‘millennial’) registran una menor calidad de vida que el resto, con una media de 6,4 sobre 10. Aún así, aprueban, pero se nota que «están sufriendo más en términos de bienestar económico, de insatisfacciones y de frustraciones», subrayó Crespo.

Niveles de felicidad de los murcianos / Enrique Carmona

De hecho, son también los ‘millennials’ los que admiten que sufren para llegar a fin de mes. En concreto, más del 55% atraviesan dificultades económicas, mientras que este porcentaje se reduce hasta el 29,8% y hasta el 23,2% si se pregunta a los miembros de la generación Z o a los ‘boomers’.

Por el contrario, estos últimos, las personas de 65 o más años, son los que se autoperciben con una mayor calidad de vida, con una media de 7,5.

La encuesta también refleja desigualdad territorial, puesto que se han hallado diferencias significativas según el tamaño de la localidad en la que se vive: cuanto menos población, menos satisfacción. «Parece contraintuitivo», señaló Crespo, a pesar de que existe una «idea más bucólica, idílica, de que se vive mejor en un pequeño pueblo. El investigador afirmó que esto «tiene que ver con prestación de servicios, sobre todo, puesto que «los habitantes de las ciudades más grandes sienten que en términos de sanidad, educación y políticas sociales están más protegidos que los habitantes de las de las zonas con menos de 10.000 habitantes.

Percepción de inseguridad

Desde la Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas advierten de que la seguridad concentra los menores niveles de satisfacción. No llega al 6 sobre 10 entre el conjunto de la sociedad murciana. En la encuesta del año pasado, los participantes le dieron 6,3 puntos.

«Es el valor que más afecta negativamente a la calidad de vida de los de los habitantes de la de la Región de Murcia», manifestó Crespo, que explicó que esto «tiene que ver no tanto con la seguridad física, sino con la incertidumbre, la seguridad económica y la seguridad de bienestar».

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, aprovechó su presencia para decir que los datos de esta encuesta les «van a venir muy bien» a la hora de implementar desde el Gobierno regional la Estrategia Región de Murcia + Segura.

Más de salir a tomar algo con amigos que de ir al teatro o a un museo

Respecto a qué plan prefieren los murcianos para un sábado por la noche, el resultado del estudio es claro. Así, dos de cada tres (66,3%) optan por salir a tomar algo con amigos frente al 27,9% que elige ir al teatro, cine o museos. La preferencia por la cultura aumenta con la edad, y es que solo el 15,7% de los entrevistados de entre 18 y 30 años elegiría un plan cultural, tasa que supera el 30% para quienes tienen 65 o más años.

En cuanto a los hábitos de consumo informativo, la ciudadanía se divide casi por igual entre medios tradicionales y redes sociales como canal para obtener información sobre la actualidad --50,9% frente al 46,7%--. La elección es generacional, ya que el 74,4% de los menores de 30 años prefiere informarse a través de las redes sociales, frente al 18,9% de los mayores de 65.

Sobre las actitudes hacia el medio ambiente, el 76,6% de los entrevistados opta por proteger el medioambiente incluso si supone dañar el crecimiento económico. Las actitudes proambientales son mayoritarias y se extienden de forma transversal.

La murciana «es una sociedad conservadora y bastante hedonista»

En declaraciones a los medios de comunicación en la presentación del estudio, el director de la Cátedra, Ismael Crespo, ha asegurado que, según los resultados de la encuestan, la sociedad murciana «se ve bastante feliz» y «se siente satisfecha con su modo de vida».

«Es una sociedad que se basa mucho en las relaciones personales y humanas como elemento que les lleva a tener esa percepción de una vida cómoda y feliz», ha afirmado Crespo, que también ha señalado que la sociedad murciana es «tremendamente conservadora» y «hedonista».

El perfil psicográfico que se desprende es el de una sociedad que valora la estabilidad, desea sentirse segura, respeta las tradiciones y presenta una baja tolerancia al riesgo y a la experimentaciones. Las búsqueda de estimulación y novedades es minoritaria.

«Una sociedad satisfecha con su modo de vida, una sociedad conservadora y una sociedad bastante hedonista, muy mediterránea en ese sentido», ha resumido el director de la Cátedra.