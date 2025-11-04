López Miras pide al Gobierno de España «que siga el ejemplo de Carlos Mazón»

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, instó ayer al Partido Socialista y al Gobierno de España a «que sigan el ejemplo de Carlos Mazón y asuman su responsabilidad».

Antes de entrar a la sede nacional del partido, en la calle Génova, para participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el jefe del Ejecutivo murciano dijo haber «visto en Mazón a una persona que ha reconocido errores y ha asumido su responsabilidad por la dana», por lo que «ahora le toca hacerlo al Gobierno de España».

López Miras consideró que en el Gobierno de España «hay muchas responsabilidades», destacando que «muchos cargos públicos del Ejecutivo central no hicieron nada, o estaban fuera de España o, incluso, miraron para otro lado».

Respecto al PSOE, recordó que «mantuvo un Pleno en el Congreso de los Diputados para cambiar las mayorías en el Consejo de Administración de RTVE mientras se estaban contando víctimas».

«Ahora hay que poner el foco en más personas que desde luego tienen responsabilidad en lo que pasó aquellos días», insistió.

No fue el único que se manifestó en estos términos. En un acto en el Casino de Murcia, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, también pidió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asuma responsabilidades, puesto que su gestión «brilló por su ausencia». «A ver si cunde el ejemplo en otros cargos o antiguos cargos del gobierno de España», indicó, en clara referencia a la exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al propio Pedro Sánchez.

En su tradicional intervención en abierto, antes de la reunión a puerta cerrada con los presidentes y líderes autonómicos del PP, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó la figura de Carlos Mazón, quien, a su juicio, ha sido víctima de una «cacería política y personal» que se debe «denunciar con toda intensidad» porque «no es un asesino».

Adelanto electoral

Sobre la no celebración de elecciones en la Comunidad Valenciana —Mazón espera que PP y Vox lleguen a un acuerdo para que un diputado de la bancada ‘popular’ asuma el cargo—, Fernando López Miras señaló que «los valencianos eligieron en las urnas una mayoría que es clara». Según él, «lo que necesitan ahora los valencianos y la Comunidad Valenciana es estabilidad para seguir avanzando en la recuperación».

El propio Carlos Mazón apelaba horas antes «a la responsabilidad» de la mayoría que forman PP y Vox «para elegir nuevo ‘president’ de la Generalitat».

Carmina Fernández es portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. / PSRM

PSOE: «El PP regional actúa igual»

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, aseguró ayer que el presidente de la Comunidad Valenciana es la «imagen de la vergüenza y de la indecencia», añadiendo que, «lamentablemente, el PP de López Miras en la Región de Murcia actúa de la misma manera». En este sentido, recordó que, en la última dana, a pesar de tener una alerta roja de la Aemet en la zona del Campo de Cartagena, el Gobierno de López Miras no convocó el centro de coordinación Cecopi, el órgano en el que se coordinan todas las administraciones que tienen que actuar ante una situación de alerta. «El Gobierno regional fue irresponsable», opinó la socialista. Asimismo, afeó al Gobierno regional que no elevara el nivel 2 de emergencias «hasta última hora».

Podemos

Podemos: "Que pidan perdón"

Podemos acudió ayer a la puerta de la sede del Partido Popular en Murcia, en la calle González Adalid, para exigir al presidente regional, Fernando López Miras, y al alcalde de Murcia, José Ballesta, «que pidan perdón por su apoyo a Carlos Mazón». El dirigente morado y exdiputado de la Asamblea Regional Víctor Egío se refirió al acto del Partido Popular en el Teatro Circo, que calificó como «una situación vergonzosa que no representa a los murcianos, un pueblo solidario con el pueblo valenciano». Por ello, los morados reclaman a López Miras y a Ballesta «que hagan autocrítica y pidan perdón por su silencio y su complicidad con Mazón, que hoy (ayer) ha dimitido con 229 víctimas a sus espaldas».