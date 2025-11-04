Las enfermeras murcianas aprenden autodefensa ante el aumento de agresiones

Saber identificar en la consulta una expresión determinada, un tono de voz que va subiendo o un gesto que puede ir acompañado de un puñetazo o un agarrón e inmediatamente saber reaccionar para defenderse. Eso es precisamente lo que están aprendiendo este martes una treintena de enfermeras murcianas en la I Jornada de Autodefensa de Personal Sanitario que ofrece el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murciq junto a la Guardia Civil.

La actividad se está desarrollando en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia, instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de la capital, y en ella las profesionales sanitarias conocen las posturas o los movimientos que tienen que hacer para poder escapar o parar el gesto de un paciente o un familiar violento, una medida que se pone en marcha ante el incremento continuo del número de agresiones contra el personal sanitario en la Comunidad.

Solo el pasado año 2024 se registraron 178 agresiones a enfermeras en la Región de Murcia, una cada dos días. Esta cifra supone un incremento del 7,8% respecto al año anterior y ya se espera que en el cierre de este ejercicio se vuelvan a superar los datos del pasado.

La presidenta del Colegio de Enfermería, Amelia Corominas, llega a reconocer que “es muy triste y frustrante que tengamos que llegar al punto de tener que dar formación en autodefensa a las enfermeras, que nuestros sanitarios tengan que llegar a aprender a defenderse ante un la agresión”.

Al mismo tiempo echa en falta que exista conciencia social y respeto hacia los profesionales sanitarios y que se tenga que aumentar la seguridad para que estos puedan desarrollar su trabajo.

El Colegio de Enfermería agradece las medidas disuasorias que se están poniendo en marcha en Murcia como son las cámaras en las salas de espera de los SUAP, la extensión del botón antipático a los hospitales y que la reforma de la nueva Ley de Salud de la Región vaya a contemplan sanciones económicas para los agresores, siguiendo los pasos de otras comunidades autónomas, pero insiste en que “lo mejor es educar a la población en el respeto”.

En la Región se registra una agresión a enfermeras cada dos días, mientras que en España la media es de cuatro agresiones diarias. La mayoría de estos casos son verbales, entre las que hay amenazas de muerte, insultos y coacciones, y el 10% del total son físicas.

No obstante, las enfermeras murcianas recuerdan que los datos oficiales no llegan a reflejar la realidad, ya que hay una infranotificación y la mayoría de ellas no se denuncian, en ocasiones por miedo a represalias.

Tres agentes de intervención operativa

En la jornada de formación de este martes están participando tres agentes de la Guardia Civil titulados en intervención operativa de la Comandancia de Murcia, entre los que está el capitán Francisco del Cerro.

Según explica, las agresiones a sanitarios son frecuentes, enfrentamientos que en ocasiones se podrían evitar contando con estas nociones básicas para saber cómo actuar ante una agresión y cómo defenderse.

Junto a Amelia Corominas y Francisco del Cerro también han estado esta mañana los concejales de Salud y de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres y Miguel Ángel Noguera, respectivamente. La responsable de Salud ha resaltado la importancia de este tipo de actividades “para hacer frente al aumento de agresiones y así intentar garantizar el bienestar de nuestros profesionales”.

Pilar Torres también recuerda que en el municipio de Murcia existe una red de 38 consultorios y en ellos se viene trabajando con campañas de concienciación, centros que además disponen de puertas giratorias que permiten mantener comunicadas las consultas y que sirven de vía de escape ante cualquier ataque o agresión.