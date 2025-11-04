Egipto, la gran amenaza para el sector hortofrutícola murciano

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha denunciado que Egipto se ha convertido en "una gran amenaza" para la rentabilidad del sector hortofrutícola murciano y español.

La importación de frutas y hortalizas, principalmente limones, naranjas, mandarinas, cebollas, patatas y uva de mesa, de Egipto a la Unión Europea se rige principalmente por el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, en vigor desde 2004, y un acuerdo específico sobre productos agrícolas que entró en vigor en junio del 2010, según informaron este martes fuentes de la asociación.

El presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, ha señalado que estas exportaciones "no paran de incrementarse a la Unión Europea, y suponen un gran riesgo fitosanitario para nuestro sector, además de que cometen un importantísimo 'dumping social' y una feroz competencia desleal". Por esto, exigen a la Unión Europea que intensifique los controles fitosanitarios a todos los productos egipcios que entran al espacio europeo, "para evitar la entrada de enfermedades y plagas".

Por su parte, el secretario general Alfonso Gálvez ha mostrado su preocupación "por esta invasión de importaciones hortofrutícolas egipcias al mercado europeo, que están arrebatando nuestro liderazgo comercial, sin reunir las exigencias mínimas de calidad y seguridad alimentaria".

Desde la organización agraria piden a las autoridades europeas que paren la entrada de frutas y hortalizas de Egipto, "ya que se está poniendo en peligro la competitividad y la rentabilidad de nuestras producciones".

"No se puede permitir ni un día más"

Hernández ha afirmado que no pueden "consentir por más tiempo que se abran las puertas de Europa a importaciones de terceros países sin ningún tipo de control fitosanitario y con unos costes de producción ínfimos en relación con los nuestros". "Basta ya, esto no se puede permitir ni un día más", ha añadido.

Por último, el presidente de Asaja ha asegurado que "la permisividad y los acuerdos comerciales que Europa lleva a cabo son muy dañinos y están poniendo en grave riesgo a todo un sector productivo y social. El no analizar las consecuencias de dichos acuerdos tendrá consecuencias para nuestro sector y una forma de vida de miles de familias. Ellos y solamente ellos serán los responsables del abandono productor y su no retorno".