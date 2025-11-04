Cuenta atrás para el futuro Plan Director de Impulso del comercio local de la Región

Cuenta atrás para contar con el futuro Plan Director de Impulso 2025-2030 para los comercios locales y de proximidad de la Región de Murcia. El Ejecutivo murciano se comprometió este lunes a reforzar su compromiso con los dueños de estos negocios en la celebración del Encuentro Regional de Comercio 2025, inaugurado por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en Archena, un foro profesional organizado por la Confederación Regional de Empresarios del Comercio de la Región de Murcia (Coremur).

El encuentro reunió a más de 200 profesionales del sector y representantes institucionales y empresariales, en una jornada centrada en los retos actuales del comercio como la transformación digital, la sostenibilidad y la cooperación empresarial como claves para garantizar la competitividad del comercio de proximidad en la Región.

Durante su intervención, López Aragón destacó que “el comercio local no es solo una actividad económica, sino una parte esencial de la identidad y vitalidad de nuestros pueblos y ciudades”, y añadió que “Coremur es una pieza fundamental para unir al sector y dar voz a los comercios de toda la Región”.

En este sentido, la Consejería trabaja en la redacción del nuevo Plan Director de Impulso al Comercio de la Región de Murcia 2025-2030, que se presentará antes de que finalice el año. Este plan, elaborado con un enfoque participativo e innovador, será “una hoja de ruta compartida para fortalecer la competitividad del sector, impulsar la digitalización, promover la sostenibilidad y modernizar los espacios comerciales de toda la Región”, detalló la consejera.

Por otro lado, el sector cuenta también con las ayudas a los autónomos comerciantes, que fueron ampliadas este año hasta los 2,7 millones de euros, para garantizar la continuidad del pequeño comercio en locales a pie de calle, incluyendo también al comercio ambulante.

“Cada euro invertido en el comercio local es una inversión en empleo, en cohesión social y en calidad de vida”, apuntó López Aragón.

Además, para fomentar las compras en comercios locales, la Consejería, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, presentará este mes de noviembre la nueva campaña de difusión del comercio de la Región de Murcia para acercar el comercio al ciudadano y al visitante, resaltando los valores de cercanía, confianza, atención personal y calidad.