El PSOE pone en entredicho la imparcialidad de la Asamblea: "Llevamos mucho tiempo callados"

El Grupo Parlamentario Socialista estalló este martes tras una larga Junta de Portavoces en la Asamblea Regional contra la propia institución, a la que acusa de falta de imparcialidad en las decisiones que toma y de velar por los intereses del Partido Popular, quien, por otra parte, tiene mayoría en la Mesa de la Cámara.

La portavoz socialista, Carmina Fernández, acusó al Partido Popular de utilizar las normas "a su antojo" para "amordazar" y "entorpecer el trabajo de los demás grupos parlamentarios". En este sentido, denunció que el PP maneja los servicios jurídicos "a su conveniencia", siendo sus informes solo cuando les interesa. Puso como ejemplo la Ley de Participación Institucional: "La primera vez que la presenta Vox, se hizo un informe; la segunda vez, como ya habían pactado Vox y el Partido Popular, no fue necesario pese a que lo requerimos en el pleno para garantizar la seguridad jurídica".

Por otra parte, Fernández puso de manifiesto que su grupo tiene solicitudes de información sin responder desde el inicio de la legislatura, "hasta 122; y preguntas escritas, 51". Frente a esta situación, destacó cómo, cuando La 7 solicitó las cuentas del PSOE en el Parlamento murciano, "tardaron menos de 24 horas en enseñarle las facturas".

Además, los socialistas afirman que los diarios de sesiones de los plenos, herramientas esenciales para comprobar qué ocurre en la Asamblea, llevan "sin actualizarse desde el mes de abril".

"Ni siquiera han querido nombrar a una persona para sustituir en nuestro grupo a un trabajador que estaba de baja de paternidad" Carmina Fernández — Portavoz GPS

Esto ocurre, según Fernández, porque "se subordina el trabajo parlamentario a las posibilidades del personal de la Asamblea, que no se repone: no se cubren las bajas y no se cubren las jubilaciones". "Ni siquiera han querido nombrar a una persona para sustituir en nuestro grupo parlamentario a un trabajador que estaba de baja de paternidad", añadió.

Desde el Grupo Socialista han pedido a la presidenta del Parlamento, Visitación Martínez, "rigurosidad para todo, no solo para algunas cosas". "Lo que estoy denunciando nos parece muy grave, llevamos mucho tiempo callados", indicó la portavoz, que considera que el Partido Popular "es un partido que no se ha dado cuenta de que ni dialoga, ni negocia y que, simplemente, intenta imponer su voluntad".

Las "pinzas" del PP y las "tenazas" de Vox

Tampoco salió muy contento el PP tras la Junta de Portavoces. La diputada María del Carmen Ruiz Jódar volvió a insistir en "la pinza PSOE-Vox" que, ahora, sirve para "silenciar a los regantes de la Región", ya que la oposición no votó a favor de que la próxima semana se convocara la Comisión del Trasvase. "Vox abandona todos sus principios, si alguna vez los ha tenido", subrayó Ruiz Jódar, para quien su único propósito es "atacar al Partido Popular y al Gobierno regional".

Miguel Ángel Miralles y María del Carmen Ruiz Jódar, del PP. / A. R.

Ruiz Jódar informó de que los servicios jurídicos de la Cámara "han advertido que la decisión de PSOE-Vox de romper la proporcionalidad salida de las urnas en la presentación de iniciativas no se atiene al reglamento". Por este motivo, se ha convocado para el próximo jueves una reunión conjunta de la Mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces que podría establecer menos tiempo de intervención para el Grupo Mixto, ya que cuenta con solo dos diputados.

Si el PP habla de "pinza", el portavoz de Vox en la Asamblea, José Ángel Antelo, habla de "tenaza PP-PSOE" para "repartirse los consejeros de RTRM y aumentar el gasto público a costa de los ciudadanos".

José Ángel Antelo, portavoz de Vox en la Asamblea. / A. R. C

En el periodo de sesiones anterior se hizo una modificación de esta ley por la que se ampliaba el número de miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región. Esos dos miembros extra siguen pendientes de nombrar y se van a nombrar en el próximo pleno.

Por otro lado, Vox defenderá el miércoles de la semana que viene una iniciativa "para cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma", olvidando así el hecho de que estos centros de protección no son solo para menores sin documentación, sino que también hay españoles.

María Marín, portavoz de Podemos en el Parlamento murciano. / A. R.

Por parte de la portavoz de Podemos, María Marín advirtió de que el PP había intentado "romper a medio partido" unos acuerdos del curso político pasado por los que los grupos tenían un margen de 48 horas antes de los plenos de control para realizar las preguntas a los consejeros. "Queremos preguntar al Consejo de Gobierno sobre temas que sean de actualidad y que le importen a la ciudadanía de la Región de Murcia", recalcó la dirigente morada.

A este acuerdo se llegó el curso político pasado por unanimidad y ahora el PP prefiere que los tiempos sean los marcados por el reglamento.