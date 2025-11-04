Servicios
Los Alcázares no cobrará el agua ni el alcantarillado durante la dana Alice
La medida compensará a vecinos y comercios tras la interrupción del suministro decretada por la Mancomunidad del Taibilla
El Ayuntamiento de Los Alcázares no cobrará el suministro de agua correspondiente a los días en que el municipio permaneció sin servicio durante la dana Alice. La medida, acordada con la empresa concesionaria Aqualia, busca compensar las molestias y pérdidas económicas sufridas por vecinos, comercios y hosteleros locales tras la interrupción del suministro decretada por la Mancomunidad de Canales del Taibilla para garantizar la seguridad sanitaria en toda la zona del Mar Menor.
El alcalde, Mario Pérez Cervera, explicó que la decisión pretende ser «un acto de justicia con un pueblo que ha vuelto a demostrar su fortaleza y solidaridad». Según detalló, la compensación se aplicará de forma automática en los próximos recibos, descontando los días sin servicio tanto en el consumo de agua como en el alcantarillado. No obstante, advirtió que las facturas podrían seguir incluyendo la tasa autonómica de depuración de aguas (Esamur), gestionada por la Comunidad Autónoma y ajena a la competencia municipal.
Piden un fondo a la Mancomunidad
Paralelamente, el Consistorio ha solicitado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la creación de un fondo de ayudas destinado a paliar los sobrecostes y pérdidas económicas ocasionadas por el corte de agua.
Desde el pasado 20 de octubre, el Ayuntamiento mantiene abierto un Punto de Información para Afectados, donde vecinos, empresas y comercios pueden presentar documentación que acredite los perjuicios sufridos a causa de la dana Alice. Toda la información recabada se incorporará a una solicitud colectiva que se presentará antes del 15 de diciembre. «No buscamos privilegios, sino justicia y reconocimiento al esfuerzo colectivo que hizo este municipio para salir adelante», concluyó el alcalde, subrayando la implicación y resiliencia mostradas por la ciudadanía.
