Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud

La cuenta oficial de Empleo Público de la Región de Murcia ha anunciado este 3 de noviembre nuevas convocatorias de acceso libre para ocupar distintas plazas de empleo público en la Administración regional.

Según la información publicada en el portal oficial, actualmente hay 16 convocatorias de acceso libre con el plazo de solicitud abierto para distintos perfiles técnicos y especializados de la Administración Autonómica. Las disciplinas convocadas abarcan distintas ramas de la ingeniería, la documentación, sociología o turismo.

5 plazas para el Cuerpo de Archivos y Bibliotecas

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha abierto el proceso para cubrir 5 plazas de acceso libre del Cuerpo Técnico, opción Archivos y Bibliotecas. Estas vacantes proceden de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2024, y buscan incorporar personal especializado en gestión documental y biblioteconomía para archivos y centros públicos de la Región.

Las personas interesadas deberán contar con Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o Grado en Información y Documentación, además de cumplir con los requisitos generales de acceso a la función pública, como tener nacionalidad española o de la UE y haber cumplido los 16 años. La solicitud se realiza de forma obligatoria por vía telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad y se necesita certificado digital o sistema Cl@ve. El plazo para inscribirse es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BORM.

El proceso de selección será por oposición, con un temario dividido en materias comunes y específicas y pruebas que comenzarán a partir de marzo de 2026, según determine la lista definitiva de admitidos. Además, las personas que participen podrán formar parte de una lista de espera para cubrir futuras necesidades de personal interino, siempre que lo indiquen en la solicitud y se presenten al primer ejercicio.

5 vacantes para Arquitectura Técnica

Este proceso de selección abre 5 plazas de acceso libre del Cuerpo Técnico en la opción de Arquitectura Técnica, que proceden de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023 y están destinadas a reforzar los servicios técnicos vinculados a edificación y obras públicas dentro de la Administración regional.

Para optar a estas plazas se requiere estar en posesión del título de Arquitectura Técnica o equivalente que habilite para ejercer la profesión, además de contar con permiso de conducir tipo B y cumplir con los requisitos generales de acceso a la función pública (tener nacionalidad española o comunitaria y haber cumplido los 16 años). La inscripción es obligatoria por vía telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BORM.

El sistema de selección será mediante oposición, con temario dividido en materias comunes y específicas, y las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, según determine la lista de admitidos. Las personas participantes que lo deseen también podrán integrarse en una lista de espera para futuras sustituciones o plazas temporales, siempre que lo indiquen en su solicitud y se presenten al primer examen.

Dos plazas en Biología

Entre las nuevas oportunidades publicadas destaca también una convocatoria para 2 plazas de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estas vacantes proceden de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2024 y buscan reforzar perfiles científicos dentro de la administración regional.

Para participar es obligatorio contar con el título de Licenciatura o Grado en Biología, además de cumplir los requisitos generales para trabajar en la función pública y disponer de carné de conducir tipo B. La inscripción se formaliza exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica regional, utilizando certificado digital, DNIe o sistema Cl@ve. El periodo para enviar la solicitud es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BORM.

La selección se realizará mediante oposición, con un temario dividido en materias comunes y específicas. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, cuando se publique la lista definitiva de personas admitidas. Además, quienes se presenten podrán optar a entrar en una lista de espera para posibles nombramientos temporales, siempre que lo indiquen y acudan al primer ejercicio.

Cuatro plazas para Ingeniería Industrial

Otra convocatoria importante dentro de este paquete de empleo público es la dirigida a profesionales de Ingeniería Industrial, para la que se buscan 4 personas que pasarán a formar parte del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad Autónoma. Las plazas proceden de las ofertas de empleo de 2023 y 2024.

Quienes quieran optar necesitarán el título de Ingeniería Industrial o el que habilite para ejercer como ingeniero/a industrial, además de permiso de conducir tipo B y los requisitos generales de acceso a la Administración. La solicitud se realiza exclusivamente online, mediante certificado digital, DNIe o Cl@ve. El plazo para inscribirse es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BORM.

La selección será mediante oposición, con temario común y específico, y las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026. Como en el resto de convocatorias, quienes lo indiquen en su solicitud y acudan al primer examen podrán entrar en una lista de espera para futuras necesidades temporales.

Ingeniería de Telecomunicaciones: 2 vacantes

También se convocan 2 plazas para el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomunicaciones. Se trata de puestos técnicos orientados a la gestión y desarrollo de infraestructuras y servicios tecnológicos dentro de la Administración regional, alineados con las ofertas de empleo público de 2022 y 2024.

Para acceder hace falta disponer del título de Ingeniería de Telecomunicaciones o equivalente, cumplir los requisitos comunes para trabajar en el sector público y tramitar la solicitud por vía telemática a través de la sede electrónica, utilizando firma digital. El plazo para presentar la candidatura es de 20 días hábiles desde la publicación en el BORM.

El proceso selectivo se llevará a cabo mediante oposición. El primer ejercicio se celebrará a partir de marzo de 2026, tras publicarse la lista de admitidos. Además, quienes participen podrán integrarse en una lista de espera para futuros nombramientos temporales si lo solicitan y acuden al primer examen.

Tres puestos para Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

En el ámbito de las infraestructuras, la Comunidad Autónoma incorpora 3 plazas para el cuerpo técnico de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, procedentes de las ofertas públicas de 2022 y 2024. Un refuerzo clave para proyectos de obra civil, planificación territorial e infraestructuras hidráulicas y de transporte.

Para participar, se exige el título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o habilitante, además de carné de conducir tipo B y el resto de requisitos generales para acceder a la función pública. La inscripción es 100% online y debe formalizarse en los 20 días hábiles siguientes a la publicación oficial, mediante identificación electrónica.

La selección se realizará por oposición, con temario ya fijado y fecha de inicio prevista a partir de marzo de 2026, según la resolución de admitidos. Como en el resto de procesos, existe la opción de sumarse a una lista de espera para futuras contrataciones temporales si se indica en la solicitud y se acude al primer ejercicio.

Ingeniería Agrónoma: 2 plazas para reforzar el área agrícola

El paquete de convocatorias también incluye 2 plazas para el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, vinculadas a las ofertas públicas de 2022 y 2024. Estos puestos se dirigen a profesionales especializados en desarrollo rural, gestión agraria y políticas relacionadas con el sector primario en la Región de Murcia.

Las personas aspirantes deben tener el título de Ingeniería Agrónoma o equivalente, contar con permiso de conducir tipo B y cumplir los requisitos generales para trabajar en la Administración pública. La solicitud se presenta solo por vía telemática, mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve, en los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el BORM.

El sistema de selección será por oposición, con un temario estructurado en materias comunes y específicas. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, tras la resolución de admitidos. Además, quienes lo indiquen en su solicitud y acudan al primer ejercicio podrán integrarse en una lista de espera para futuros nombramientos temporales.

Una plaza para Estadística

También se convoca 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, procedente de la oferta de empleo público de 2023. Se trata de un perfil técnico especializado en análisis de datos, estudios oficiales y tratamiento estadístico dentro de la Administración regional.

Para presentarse es necesario contar con Licenciatura o Grado en Estadística, Matemáticas o Ciencias y Técnicas Estadísticas, además de cumplir las condiciones generales para el acceso al empleo público. El proceso de inscripción será online y obligatorio, mediante identificación digital, y el plazo es de 20 días hábiles desde la publicación oficial en el BORM.

El acceso se realizará mediante oposición y las pruebas arrancarán a partir de marzo de 2026, según la lista definitiva de personas admitidas. Igual que en el resto de convocatorias, existe la opción de entrar en una lista de espera para futuras sustituciones o puestos temporales si se solicita al presentar la candidatura y se acude al primer examen.

Dos plazas para Sociología

El listado de empleo público incluye 2 plazas para el Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología, destinadas a reforzar áreas de análisis social y elaboración de estudios dentro de la Administración regional. Estas plazas proceden de la oferta de empleo público de 2022.

Se pide contar con Licenciatura o Grado en Sociología (o titulaciones oficiales de Ciencias Políticas y Sociología con la especialidad correspondiente), además de los requisitos generales de acceso al empleo público. La solicitud se debe tramitar de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad, en los 20 días hábiles siguientes a la publicación en el BORM.

El sistema selectivo será oposición. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, tras publicarse la lista definitiva de personas admitidas. Además, quienes se presenten pueden optar a formar parte de una lista de espera para futuros nombramientos temporales, siempre que lo indiquen y acudan al primer ejercicio.

Una plaza para Salud Pública en Laboratorio

Dentro del área sanitaria, se convoca 1 plaza para el Cuerpo Superior Facultativo, escala Salud Pública, opción Laboratorio. Es un puesto orientado a labores de control, análisis e investigación en el ámbito de la salud pública regional, derivado de la oferta de empleo de 2023.

Pueden presentarse personas con titulación universitaria en Medicina, Farmacia, Biología, Química, Veterinaria, Bioquímica o Ciencia y Tecnología de los Alimentos, cumpliendo además los requisitos generales. La inscripción será exclusivamente online, y el plazo para presentarla es de 20 días hábiles desde la publicación oficial.

El proceso se realizará por oposición y el primer examen tendrá lugar a partir de marzo de 2026, después de publicarse la relación definitiva de aspirantes admitidos. Como en otras convocatorias, existe la posibilidad de incorporarse a una lista de espera para futuras sustituciones si se solicita durante la inscripción y se acude al primer ejercicio.

Una plaza de Ingeniería Técnica de Obras Públicas

También se oferta 1 plaza para el Cuerpo Técnico, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas, procedente de la oferta de empleo público de 2022. Este perfil está vinculado al desarrollo y supervisión de proyectos de obra civil e infraestructuras públicas.

Para participar se requiere titulación en Ingeniería Técnica de Obras Públicas o equivalente, además de permiso de conducir tipo B y los requisitos comunes para acceso al empleo público. La presentación de solicitudes se realiza por vía telemática, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación.

El acceso será mediante oposición, y las pruebas arrancarán a partir de marzo de 2026. Las personas aspirantes pueden pedir formar parte de una lista de espera para posibles necesidades temporales si lo indican en el formulario y se presentan al primer ejercicio.

Una plaza para Ingeniería Técnica de Minas

La oferta de empleo público también contempla 1 plaza para el Cuerpo Técnico, opción Ingeniería Técnica de Minas, destinada a reforzar las áreas de inspección, planificación y gestión relacionadas con recursos mineros y seguridad industrial en la Región de Murcia. Esta vacante proviene de la oferta de empleo público de 2023.

Para participar se exige el título de Ingeniería Técnica de Minas o equivalente que habilite para ejercer la profesión, así como cumplir los requisitos generales de acceso a la Administración y disponer de permiso de conducir tipo B. Las solicitudes deben presentarse exclusivamente online a través de la sede electrónica regional, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BORM.

El proceso selectivo será por oposición, con temario común y específico. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, tras la publicación de la lista definitiva de personas admitidas. Además, quienes lo indiquen y se presenten al primer examen podrán ser incorporados a una lista de espera para futuras contrataciones temporales.

Una plaza para la opción de Turismo

Entre las convocatorias activadas también figura 1 plaza de acceso libre para el Cuerpo Técnico, opción Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, procedente de la oferta pública de empleo de 2022. Este puesto está orientado a tareas de promoción turística, planificación y gestión dentro del ámbito público regional.

Podrán participar personas con Diplomatura o Grado en Turismo, siempre que cumplan los requisitos generales para acceder al empleo público y dispongan del carné de conducir tipo B. La solicitud debe tramitarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el BORM.

El proceso selectivo será por oposición, con programa de materias comunes y específicas. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, tras la publicación de la lista definitiva de admitidos. Además, quienes lo indiquen y acudan al primer ejercicio podrán formar parte de una lista de espera para cubrir necesidades temporales en esta área.

Cinco plazas para Ingeniería Técnica Industrial

Otra de las convocatorias activas corresponde a 5 plazas de acceso libre para el Cuerpo Técnico, opción Ingeniería Técnica Industrial. Este refuerzo técnico procede de las ofertas públicas de empleo de 2022, 2023 y 2024, y se orienta a tareas de apoyo técnico, supervisión de instalaciones y proyectos dentro de la Administración regional.

Las personas candidatas deben contar con la titulación de Ingeniería Técnica Industrial o equivalente que habilite para ejercer la profesión, así como permiso de conducir tipo B y el resto de requisitos generales para trabajar en la función pública. La inscripción se realiza exclusivamente online a través de la sede electrónica, dentro de los 20 días hábiles a partir de la publicación en el BORM.

El acceso será mediante oposición, con temario común y específico. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, tras publicarse la lista definitiva de admitidos. Como en otras convocatorias, existe la opción de formar parte de una lista de espera para futuros nombramientos temporales siempre que se marque la casilla correspondiente y se acuda al primer examen.

Una plaza para Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones

También está abierta la convocatoria de 1 plaza para el Cuerpo Técnico, opción Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, procedente de la oferta de empleo público de 2022. Esta plaza se dirige a perfiles especializados en infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones, soporte tecnológico y proyectos TIC dentro de la Administración regional.

Para participar hace falta disponer del título de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones o equivalente, además de cumplir los requisitos generales establecidos y presentar la solicitud por vía telemática durante el plazo de 20 días hábiles desde la publicación oficial. Se requiere identificación electrónica para completar el trámite.

El proceso selectivo se realizará mediante oposición. El primer ejercicio tendrá lugar a partir de marzo de 2026, una vez publicada la lista definitiva de admitidos. Quienes lo deseen y se presenten al primer examen podrán optar a una lista de espera para futuras necesidades de personal temporal.

Una plaza para Inspección Médica

También se convoca 1 plaza de acceso libre para el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inspección Médica, incluida en la oferta de empleo público de 2024. Esta plaza está orientada a tareas de evaluación sanitaria, control de prestaciones y seguimiento técnico dentro del sistema público regional.

Las personas aspirantes deben contar con título universitario en Medicina para presentarse, además de cumplir los requisitos generales para acceder a la función pública y completar la solicitud online dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación. También es necesaria identificación electrónica para formalizar el trámite.

La selección se realizará mediante oposición, con temario específico. Las pruebas comenzarán a partir de marzo de 2026, tras la publicación de la lista de admitidos. Además, existe la posibilidad de integrarse en una lista de espera para cubrir futuras vacantes o sustituciones, siempre que se marque esa opción y se acuda al primer ejercicio.