Más de 600 profesionales del sector agro se citan en Murcia para impulsar la transformación digital del campo

Más de seiscientos profesionales del sector agro se han inscrito hasta el momento en el Foro Datagri, que convertirá a Murcia, los próximos días 12 y 13 de noviembre, en la capital española de la digitalización y la transformación agraria. Durante dos jornadas, expertos y ponentes de prestigio internacional se darán cita para debatir, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó este martes durante la presentación del foro que «la celebración de este evento supondrá también un respaldo a la tecnificación del sector agrícola regional. Expertos de todo el mundo comprobarán que la agricultura del futuro ya está implantada en los campos de cultivo de la Región».

«Somos referentes a nivel nacional e internacional en muchos aspectos relacionados con la agricultura, como la optimización del uso del agua, la producción y comercialización de frutas y hortalizas o la depuración y regeneración de aguas, cuestiones que se pondrán en valor durante estos dos días», añadió la consejera.

Rubira recordó que el 87 % de los regadíos en la Región son sistemas modernos y localizados que permiten reducir el consumo de agua, a los que se han sumado tecnologías como las sondas de humedad, «con las que no se gasta ni una gota de más».

Exposición práctica en el Imida

«Serán dos días en los que se abordarán las últimas innovaciones y tecnologías destinadas a hacer más eficiente y competitivo el sector agrícola, avances que al día siguiente podremos mostrar de forma práctica, sobre el terreno, en nuestras instalaciones del Imida, en La Alberca», detalló.

La titular de Agricultura subrayó además que la Región de Murcia avanza en la transformación digital del sistema agroalimentario «con el objetivo de fomentar la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad necesarias para garantizar su viabilidad y la soberanía alimentaria».

Asimismo, recordó las líneas de investigación en las que trabaja el Imida, como el desarrollo de nuevas variedades mejor adaptadas al cambio climático o la transferencia tecnológica con empresas del sector. «Estos avances permiten que el agricultor anticipe sus decisiones y optimice la gestión de los recursos, pero debemos seguir investigando para ser más competitivos y reducir el impacto de la agricultura», concluyó.

Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita, hasta completar aforo, a través de la web del Foro Datagri.