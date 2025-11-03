El Valle se consolida como centro neurálgico de la red contraincendios regional con una inversión de 1,5 millones

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó este lunes las obras de ampliación del Centro de Coordinación Forestal de la Región de Murcia, ubicado en El Valle, donde destacó el “compromiso del Gobierno regional con la modernización de las infraestructuras dedicadas a la protección del patrimonio natural”.

Durante su comparecencia, Vázquez explicó que este centro “es el corazón del sistema regional de lucha contra incendios forestales y de coordinación de agentes medioambientales”, en el que trabajan a diario unas 40 personas. En sus instalaciones se concentran el Centro de Coordinación Forestal (Cecofor), el Centro Regional de Agentes Medioambientales (Cram), la Base de la Brigada Forestal de Murcia, el Centro de Visitantes de El Valle y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, entre otros.

El consejero anunció la finalización de la primera fase de las obras, con una inversión superior a 500.000 euros, que ha permitido rehabilitar un edificio para nuevas oficinas, zonas de entrenamiento, aparcamientos y otras dependencias. “Se trata de una modernización necesaria para mejorar el trabajo de las brigadas forestales y la coordinación de emergencias”, afirmó. En total, se han habilitado 800 metros cuadrados de superficie operativa.

Asimismo, adelantó que antes de final de año quedará concluida la siguiente fase, actualmente muy avanzada, que incluye una ampliación del propio centro de coordinación y la construcción de nuevas naves. En total, la Consejería prevé invertir alrededor de 1,5 millones de euros en el conjunto de las actuaciones en el complejo de El Valle.

Nuevas bases en Tentegorra, Villanueva y Lorca

Estas obras forman parte de un plan regional de modernización de infraestructuras contraincendios, con una inversión global de 5,5 millones de euros. En él se incluyen intervenciones ya finalizadas en las bases de Tentegorra (Cartagena) y Villanueva del Segura (Mazarrón), además de la de Lorca, que se encuentra en su fase final.

Vázquez subrayó que este esfuerzo inversor “no tiene precedentes en la Región de Murcia”, ya que “nunca antes se habían acometido tantas actuaciones de manera tan distribuida por todo el territorio”. Entre los próximos proyectos, mencionó la construcción de nuevos centros de defensa forestal en Moratalla, el Sabinar y Calasparra, con el objetivo de reforzar la red regional de prevención y respuesta ante incendios.

El consejero aclaró que el plan actual se centra exclusivamente en infraestructuras, y no en la renovación de vehículos o medios aéreos del Plan Infomur, que se gestionan a través de otras partidas.

“Queremos dotar a nuestros profesionales de las mejores condiciones posibles para proteger los bosques y el entorno natural de la Región”, concluyó Vázquez, quien agradeció la labor diaria de las brigadas forestales y agentes medioambientales “de la que todos los murcianos nos sentimos orgullosos”.