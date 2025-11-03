El PP regional presenta a los municipios medidas ante los recortes de la PAC

El Partido Popular de la Región de Murcia presentó en los 45 municipios una batería de mociones en defensa del sector agroalimentario regional ante los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo comercial con Marruecos.

El vicesecretario de Política Municipal, Víctor López Abenza, y el secretario ejecutivo de Agricultura del PPRM, Jesús Cano, mantuvieron una reunión con alcaldes y concejales para coordinar esta iniciativa, con la que el PP «rechaza los recortes en la PAC y cualquier normativa con terceros países que perjudique a los agricultores y ganaderos».

Las mociones instan al Gobierno de España, entre otras acciones, a oponerse firmemente a los recortes de la PAC y a simplificarla, y se pide que el Ejecutivo central rechace el acuerdo comercial con Marruecos, defienda al sector agrícola nacional y exija cláusulas de reciprocidad y controles fronterizos más estrictos.

Por su parte, el diputado socialista en la Asamblea Regional Fernando Moreno señaló que el Gobierno de España «está defendiendo los intereses de los agricultores de todo el país frente a los recortes del 22 por ciento en las ayudas de la Política Agraria Común de la UE impulsados por el Partido Popular Europeo», y acusó a López Miras de «deslealtad», puesto que la posición de España en esta negociación ya ha sido consensuada por el ministro Luís Planas con las organizaciones agrarias de todo el país en un frente común en el que está incluida la Región.