El PIB de la Región baja la marcha en el tercer trimestre: así crece la economía murciana respecto a la media nacional

El ritmo económico de la Región de Murcia se modera y crece ligeramente por debajo que el de la media nacional. Es una de las primeras conclusiones que se extraen de las estimaciones que hizo este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad respecto al tercer trimestre de 2025.

Según los datos de la institución, la Región de Murcia registró un crecimiento intertrimestral del 0,5%, frente al 0,6% del conjunto de España. En términos interanuales, el PIB murciano avanzó un 2,6%, ligeramente así por debajo de la media estatal, que se situó en el 2,8%.

La AIReF destaca que estas estimaciones, realizadas mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB (METCAP), creada por la propia institución. Esta propia herramienta combina indicadores de coyuntura, información estructural de contabilidad regional y referencias nacionales, y constituyen la primera aproximación trimestral desagregada por comunidad autónoma disponible de manera pública.

Comunidades que toman impulso

Las economías de Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña crecieron por encima de la media nacional (0,6%) en términos intetrimestrales durante el tercer trimestre de este año.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado la estimación del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas (CCAA) para el tercer trimestre de 2025.

Crecimiento interanual del PIB por comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2025. / L.O.

Estas estimaciones se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el pasado 29 de octubre de 2025 se publicó el dato correspondiente al tercer trimestre del año, que apunta a que la economía española creció un 0,6%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que resto seis décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Como ya se ha mencionado anteriormente, las economías de Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña crecieron por encima de la media nacional. Concretamente, todas ellas registraron una evolución de su PIB del 0,7% en términos intertrimestrales.

Por debajo de la media

Por su parte, las comunidades de La Rioja, Castilla y León, Canarias, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón crecieron exactamente igual que la media nacional, un 0,6% en términos intertrimestrales.

Por debajo de la media, aparte del dato regional, Asturias, País Vasco y Galicia crecieron un 0,5%, mientras que la de Castilla-La Mancha registró una evolución intertrimestral del 0,4%.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB nacional se situó en el tercer trimestre en el 2,8%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las comunidades, la AIReF ha calculado que, en términos interanuales, se observa que Canarias es la región que presenta el mayor crecimiento del PIB (3,5%), seguida de Andalucía (3,2%) y Baleares (3,2%)